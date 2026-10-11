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高雄聽樂團表演外籍男熊抱陌生女襲胸引騷動 民眾壓制扭送警方
台灣樂團 EmptyORio昨晚在高市苓雅區海邊路珊瑚廣場表演，吸引不少樂迷聽唱，一名捷克籍男子班尼在樂團唱到尾聲之際，突朝前方的年輕女子熊抱襲胸，被害人嚇得失聲尖叫，引起騷動，在場民眾合力將外籍男壓制在地扭送警方。
網路社群Threads有網友昨晚貼文指，empty orio唱到尾聲背後突然一陣騷動，原來是性騷擾現行犯被熱心民眾合力壓制，幾分鐘後警察也來處理了，呼籲大家聽團要小心。
轄區苓雅警分局指出，警方於昨晚9時45分許接獲報案，指海邊路珊瑚廣場發生性騷擾案件，隨即派線上警網趕赴現場處理。
經警方了解，捷克籍男子班尼（29歲）在聽樂團演唱時，疑情緒過High，涉嫌從被害女子身後熊抱襲胸後又放開雙手，被害女子向在場民眾求助，一群人見義勇為將班尼壓制在地，其中有人報警。
警方到場釐清相關事證，認定外籍男班尼涉違反性騷擾防治法第25條，當場依現行犯規定逮捕，並帶返派出所偵辦，警詢後移送高雄地檢署偵辦。
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