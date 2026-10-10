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櫃姐遭性騷主管勸息事寧人 公司負連帶責任理由曝

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄某百貨公司外商女櫃姐控訴男同事長期性騷擾，不僅趁她休息時拍攝她腿部，還曾恐嚇「找人強姦妳」。她向主管反映，主管卻以可能影響門市營運等理由，試圖勸她息事寧人。女櫃姐提告損害賠償，法官認定公司未盡保護義務，與男同事連帶賠償12萬元。

判決指出，女櫃姐在高雄某百貨公司外商品牌門市工作期間，屢遭男同事言語性騷擾，但因男同事的女友當時是公司的南部區經理，也是她的直屬主管，讓她長期隱忍，直到主管升任副理、區經理人事更動，才決定向上申訴。

女櫃姐於去年4月向新任區經理口頭反映遭性騷擾，區經理3天後安排視訊會議，但未說明公司後續調查程序及防治措施，也未詢問她是否需要協助，反而多次提及事件若向上陳報，可能影響門市營運及她在原單位的人際關係，甚至詢問若男同事道歉，是否可以不再向上陳報。

女櫃姐認為公司無意認真調查、保護受害員工，只想私下平息風波，會議後一度傳訊表示不必再向上陳報，隔天又向區經理表達對面談結果失望。

法官認為，雇主知悉性騷擾事件後，應立即採取有效的糾正及補救措施，但公司未盡保護員工的責任，導致女櫃姐仍處於敵意工作環境並承受心理壓力，違反性別平等工作法相關規定，不能免除雇主與行為人的連帶賠償責任，因此判決男同事與公司連帶賠償12萬元。全案可上訴。

百貨公司櫃姐遭同事性騷，幹部卻要息事寧人，法院判決公司需負連帶責任。示意圖／聯合報系資料照
百貨公司櫃姐遭同事性騷，幹部卻要息事寧人，法院判決公司需負連帶責任。示意圖／聯合報系資料照

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