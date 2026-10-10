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逼女友選「被砍死或性交」 陸軍士兵獲減輕刑責理由曝光

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

陸軍第八軍團黃姓士兵在服役期間不滿女友分手，竟帶刀侵入前女友租處，持刀威脅女子下跪道歉，並強制性交得逞。一審判他8年10月徒刑，他上訴二審，二審認為，強制、恐嚇行為均為加重強制性交的手段，不另論罪，改判8年6月徒刑，全案仍可上訴。

判決指出，黃男已於涉案後2周退伍；2023年4月服役期間，因不滿女友提分手，竟攜帶刀械及螺絲起子，破壞女友租屋處後遮雨棚侵入屋內，見女友熟睡，持刀叫醒她，威嚇她下跪道歉。

黃男持刀威脅女友必須在遭砍死或與他發生性關係之間做出選擇，女友因恐懼無法抗拒，遭黃男強制性交得逞。黃男不久離去，女友報警，警方當天逮捕黃男，並查扣相關刀械及螺絲起子。

高雄高分院審酌，被害女子在案發後出現失眠、噩夢、過度警覺、情緒低落等創傷後壓力及憂鬱症狀，甚至曾有自殺意念與計畫，數月後症狀仍未改善，並影響學業、社交及生活功能，且黃男以暴力、羞辱手段侵害他人性自主權，犯罪情節非輕。

二審法官認定，黃男以強制、恐嚇方式迫使女子性交，相關行為均屬加重強制性交罪的手段，不另成立強制罪及恐嚇危害安全罪，事後達成和解，因此改判8年6月徒刑，全案仍可上訴。

示意圖／聯合報系資料照
示意圖／聯合報系資料照

女友 陸軍 恐嚇

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