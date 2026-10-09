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離婚才12天妻就生了！DNA揭生父是小王 夫怒告獲賠40萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹陳男與妻子張女因債務問題分居，未料婚姻尚未結束，張女已與林男同居、懷孕，兩人離婚僅12天後她就生下一子，DNA鑑定確認生父是林男。陳男認為婚姻遭背叛，怒告2人求償100萬元，新竹地院認定侵害配偶身分法益，判2人連帶賠償40萬元。

判決書指出，陳男與張女2018年12月結婚並育有未成年子女，後來因債務等問題發生嫌隙。張女主張，她替丈夫擔任債務保證人，因陳男沒有工作及財產可供強制執行，債權人轉而強制執行她的薪資，加上陳男未負擔子女扶養費，也不積極處理債務，她因此在2025年2月搬離住處分居。

張女表示，分居後雙方持續協商離婚，但陳男多次推遲，兩人早已沒有夫妻情分，平時僅為債務、離婚及子女監護等問題聯繫，直到今年3月18日才完成離婚登記，因此否認她與林男交往造成陳男重大精神痛苦。

陳男則指控，張女在婚姻存續期間就與林男同居、發展親密關係並懷孕，兩人離婚僅12天後，張女就產下一子。孩子出生時父親欄仍登記陳男姓名，後續DNA親子鑑定確認孩子與林男具有99.99%以上親緣關係，依受胎期間回推，張女懷孕時仍與陳男存在婚姻關係。

陳男認為，林男明知張女已婚，仍與她同居甚至生子，嚴重侵害他的配偶身分法益，造成精神打擊及恥辱，因此向2人求償100萬元；林男則未到庭，也未提出書狀答辯。

法官認為，即使張女所稱夫妻早已分居、婚姻已有裂痕及受陳男債務拖累等情況屬實，只要婚姻關係仍存在，夫妻仍負有婚姻忠實義務。張女婚內與林男發展親密關係並生下一子，已侵害陳男的配偶身分法益，判張女、林男連帶賠償40萬元。

新竹陳男與妻子張女因債務問題分居，未料婚姻尚未結束，張女已與林男同居、懷孕，兩人離婚僅12天後她就生下一子，DNA鑑定確認生父是林男（示意圖）。聯合報系資料照
新竹陳男與妻子張女因債務問題分居，未料婚姻尚未結束，張女已與林男同居、懷孕，兩人離婚僅12天後她就生下一子，DNA鑑定確認生父是林男（示意圖）。聯合報系資料照

離婚 DNA 配偶

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