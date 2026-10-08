快訊

直播／李四川接受「決戰六都誰來當市長系列專訪」今晚8時開播

睜開眼驚覺被強壓！女議員候選人遭打暈性侵 惡狼逞慾後疑嗆「民主黨婊子」

「為當代文學創造新形式」諾貝爾文學獎出爐 加拿大作家卡森獲桂冠

聽新聞
0:00 / 0:00

前法院院長李伯道六度性騷女部屬...熊抱摸手傳告白信 官司今確定敗訴

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

懲戒法院前院長李伯道六度性騷擾女部屬，接二連三熊抱、摸手臂，甚至拿出署名「老闆」的告白信，被害人提出申訴，司法院性騷擾申訴處理評議委員會決議性騷擾成立，李不服處分提行政訴訟，一審判決敗訴。李提上訴，最高行政法院今駁回上訴，全案確定。

李伯道2023年3月16日至4月17日六度性騷擾女部屬，女方提起申訴，司法院性騷擾申訴處理評議委員會決議性騷擾成立，李不服提出申復，被申評會認定無理由，李改提行政訴訟救濟。

李伯道於2023年3月16日懲戒法院赴雲林辦法官交流自強活動時，因他即將退休，接受同事們敬酒歡送，李疑酩酊，在酒店房間強抱住落單的女部屬；女部屬逃回房間，李竟然還要求她回房「聊天」。

李伯道結束自強活動，返回工作崗位後，又於2023年3月25日、3月31日、4月6日要求女部屬到辦公室，再動手環抱女方，還要求外頭的人不得進入，另於4月12日摸女部屬的手臂，認定均已構成性騷擾。

李伯道同年4月17日給女部屬「告白信」指出，「突然感到很茫然，很失落，怎會如此？我怎麼那樣不珍惜，不知感謝」、「還是要講出來跟妳說聲抱歉，都應該怪我沒有好好珍惜，以後會更加珍惜，同時不再提喝茶就是了」等語。

一審指出，李伯道書信帶有示愛及男女情愫的意味，已逾越公務往來關係，雖然書信是最後發生，但可證明李確實有示愛及男女情愫的意味存在，認定構成性騷擾。

一審判決認為，女部屬向時任司法院秘書長林輝煌等人申訴時，有激動、哭泣、感到恐懼、噁心等反應，且女方向林輝煌傳訊表示「我不敢拒絕是因為我好怕他報復我」，足見女方為避免被李伯道察覺異狀，進而報復，才沒有在辦公室呼救。

一審指出，李伯道雖主張證人和女部屬事後勾串虛偽事實、時間和地點等，但女部屬自強活動當晚就向丈夫傳訊表達李的行為很噁心，又李伯道被林輝煌告知時，立即表示「不戀棧，要怎麼做都配合」、「女方應該不會聲張吧，因為這樣會引來各方注意，女方也會有壓力」等語，之後便開始請假，並依要求提出辭呈，顯然自知理虧，認定辯詞不足以採信。

北高行一審去年12月判決李伯道敗訴，李不服判決提上訴，最高行今判決駁回上訴，維持一審判決。

懲戒法院前院長李伯道。聯合報系資料照
懲戒法院前院長李伯道。聯合報系資料照

李伯道 性騷 告白

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

趁女患者麻醉偷摸私處 北醫前麻醉狼醫判賠118萬確定

官司落幕！救國團被認定是國民黨附隨組織 56.1億資產確定凍結

黨團協商被控打無聲電話騷擾 羅智強告柯建銘求償100萬敗訴確定

閨蜜男友車上突問「可以跟妳打X嗎？」女傻眼拒絕 下車慘遭熊抱

相關新聞

前法院院長李伯道六度性騷女部屬...熊抱摸手傳告白信 官司今確定敗訴

懲戒法院前院長李伯道六度性騷擾女部屬，接二連三熊抱、摸手臂，甚至拿出署名「老闆」的告白信，被害人提出申訴，司法院性騷擾申訴處理評議委員會決議性騷擾成立，李不服處分提行政訴訟，一審判決敗訴。李提上訴，最高行政法院今駁回上訴，全案確定。

台大牙醫系學生偷拍前女友16人 妨害性隱私罪判刑5年半

台大牙醫系蔡姓學生在台南市偷拍6名女子判刑1年2月定讞，台北地檢署另查出他偷拍與前女友性愛過程及在台大女廁偷拍，依16個妨害性隱私罪起訴，台北地院今依無故攝錄他人性影像罪判蔡有期徒刑5年6月，另1未遂罪判刑3月。可上訴。

性侵少女21次產下非婚生子 他賠18萬答應辦手續「當爸爸」獲判緩刑

白姓男子與少女發生關係，少女產下1子，家屬提告，檢方依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪起訴白；法院審理，白認罪，答應收養小孩，法官21罪判他應執行有期徒刑2年，緩刑4年。可上訴。

一等士官長性騷擾女同袍 遭記2大過、不適服現役 求償407萬敗訴

台東某營區一等士官長2017年營外聚餐飲酒後返回營區，涉嫌在營區門口對同連女性部屬性騷擾，刑事部分經一審地院判刑3月，二審花蓮高分院改判6月確定；軍方後續記大過2次，並認定他不適服現役、解除召集。士官長不服一路打行政官司，還向國防部求償逾407萬元，最高行政法院近日判決上訴駁回，全案確定。

前女友控未同意拍性行為影像 法官見她對鏡頭做一動作判男方無罪

楊姓男子被前女友指控交往期間，未經她同意拍攝兩人性行為影像，並遭檢方起訴。法官勘驗楊男拍攝影像，指有女方臉部特寫、做鬼臉畫面，難認女方不知情。女方曾說「你真的給我錄」等話，也難認有拒絕拍攝之意，判決楊男無罪。全案可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。