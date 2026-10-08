台大牙醫系學生偷拍前女友16人 妨害性隱私罪判刑5年半

台大牙醫系蔡姓學生在台南市偷拍6名女子判刑1年2月定讞，台北地檢署另查出他偷拍與前女友性愛過程及在台大女廁偷拍，依16個妨害性隱私罪起訴，台北地院今依無故攝錄他人性影像罪判蔡有期徒刑5年6月，另1未遂罪判刑3月。可上訴。

蔡先被控2024年1月27日在台南市網紅咖啡廳廁所內偷拍如廁女子，6罪判應執行有期徒刑1年2月，得易科罰金確定；台南檢警將硬碟中涉及在台大女廁等處偷拍的影像移送台北地檢署偵處。

檢方指控，蔡利用台大社團辦活動機會，提前到社辦或活動附近廁所安裝針孔，為辨識被偷拍的被害人，再依照姓名代號分類存檔，蔡的前女友也在不知情的情況下被偷拍性愛影像。

檢方偵辦時，蔡聲稱要以參與公益活動，捐款等求取被害人同意和解，不過，包括他的前女友在內共16名被害人都無意願，檢察官偵結依違反個資法、妨害性隱私等罪嫌起訴蔡。