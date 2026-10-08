性侵少女21次產下非婚生子 他賠18萬答應辦手續「當爸爸」獲判緩刑

白姓男子與少女發生關係，少女產下1子，家屬提告，檢方依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪起訴白；法院審理，白認罪，答應收養小孩，法官21罪判他應執行有期徒刑2年，緩刑4年。可上訴。

法官命白的緩刑條件，是非婚生子2026年7月20日前已發生的托育費、醫療費及撫養開銷應給付12萬7511元，另要賠償被害人家屬精神慰撫金6萬元，2筆錢合計18萬7511元自本月1日起按月於每月10日前給付1萬元至全部給付完畢；此外，白要配合小孩出養的相關行政、法院作業程序。

白2024年5月25日起至2024年12月22日止，在台北市西門町趣西門、東驛商旅、一加一旅館、豪贊旅館等與少女合意性交21次，少女懷孕，2025年6月間產子，少女父親得知向檢警提告，白被起訴。

法院開庭審理，白認罪，法官根據刑事鑑定書，關係人通訊軟體對話紀錄等證據，認定白成立21個對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪。

判決指出，白明知少女尚屬年幼，對兩性關係仍處於懵懂狀態，竟未能克制自身情慾與少女性交，甚且使少女懷孕，對少女身心健全、人格發展造成不良影響，考量他審理時坦承犯行並與少女和少女父親成立和解，但他偵查中不僅否認犯行，也拒絕簽署出養文件，延誤送養時程，犯後態度難謂良好，依法量刑。

判決指出，白雖然一度未配合出養程序，但審理時已承諾配合後續出養程序及負擔相關費用，可依刑法規定宣告緩刑。