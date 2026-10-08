一等士官長性騷擾女同袍 遭記2大過、不適服現役 求償407萬敗訴

台東某營區一等士官長2017年營外聚餐飲酒後返回營區，涉嫌在營區門口對同連女性部屬性騷擾，刑事部分經一審地院判刑3月，二審花蓮高分院改判6月確定；軍方後續記大過2次，並認定他不適服現役、解除召集。士官長不服一路打行政官司，還向國防部求償逾407萬元，最高行政法院近日判決上訴駁回，全案確定。

判決書指出，該名士官長2017年1月12日晚間11時45分許，聚餐飲酒後返回營區，在營區大門口看見同營區女性部屬騎機車返回，趁對方不及抗拒，跨坐機車後座，以生殖器隔著衣褲碰觸女方臀部，遭旁人勸阻後下車。

沒多久，他又趁女方停在營區大門附近，再度跨坐機車後座，除碰觸臀部，還伸手摸對方腰部，甚至將手伸進外套口袋，隔著衣物觸摸大腿內側等隱私部位。

女方事後提出申訴，軍方調查認定性騷擾成立，最初記過2次。刑事部分，台東地院判刑3月，上訴花蓮高分院後改判6月確定。

由於刑事判決結果不同於最初調查認定，軍方後續重新處理懲處，經多次撤銷、重作，最終於2022年5月核定該士官長大過2次。同年人事評審會及再審議人評會也認定他「不適服現役」，國防部陸軍司令部核定自2022年9月1日起解除召集。

該士官長不服，主張同一事件早已被記過2次，軍方後來再改處大過2次，違反一事不再理及信賴保護原則，也認為「不適服現役」的考評程序有問題，因此提起行政訴訟，並向國防部求償本俸、獎金等約307萬元，加上100萬元精神慰撫金，合計逾407萬元。

最高行政法院認為，軍方重新召開評議會時，已考量性騷擾行為手段、對軍紀造成的影響及犯後態度等因素，核定大過2次並無違法。至於不適服現役部分，人評會可依平日表現、工作態度、違失行為造成的影響等綜合評估，法院認為軍方的判斷沒有明顯違法或恣意情形，應予尊重。

因此，最高行政法院認定原判決沒有違法，士官長要求撤銷懲處、恢復服役並求償等主張均無理由，判決上訴駁回，訴訟費用由士官長負擔。

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