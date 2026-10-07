前女友控未同意拍性行為影像 法官見她對鏡頭做一動作判男方無罪

楊姓男子被前女友指控交往期間，未經她同意拍攝兩人性行為影像，並遭檢方起訴。法官勘驗楊男拍攝影像，指有女方臉部特寫、做鬼臉畫面，難認女方不知情。女方曾說「你真的給我錄」等話，也難認有拒絕拍攝之意，判決楊男無罪。全案可上訴。

基隆地檢署檢察官起訴楊男與一名女子交往期間，2024年3月間分在基隆租屋處及宜蘭縣一家民宿內，未經女友同意，持手機攝錄兩人性行為過程性影像，涉犯刑法妨害性隱私罪。

檢方偵查時，楊男承認有攝錄與女友的性影像，但並沒有犯妨害性隱私等罪行為，辯稱在拍攝的時候，女友都知道，也同意。楊男的女友則稱，那些性影像都是她拒絕無效後才被拍攝，並非有經過她的同意。

基隆地方法院審理時，法官勘驗黃男拍攝的影像檔案，從畫面研判應在楊男的女友視線範圍內進行，且有臉部特寫，或她對鏡頭做鬼臉，難認女方不知情。

部分檔案有女子以手遮鏡頭或臉的動作，但曾說「你真的給我錄」等話，從畫面也難認楊男有不理女方拒絕而持續攝錄情事。另有女方以手遮臉或眼動作，因女子當時雙手因性行為而移動，難認是拒絕拍攝之意。

女子提出與楊男的LINE對話截圖，證明她並未同意楊男拍攝性影像。法官認為，雙方既因分手而起爭執，在LINE對話中屢對攝錄性影像有所爭執。但女方也有稱，「我只是單純不喜歡被脫光攝影而已」等語，難以推論楊男在攝錄當下，未獲女方同意。

法官指出，全案除女方單一指述，並無其他補強證據，足以擔保指述真實性，即難僅以她的指述，作為被告有罪唯一證據，因此判決楊男無罪。