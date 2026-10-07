台中男夜店撿屍...妙齡女醒來聞到臭味 直言被做「這姿勢」

台中1名男子在夜店外撿屍，將泥醉女子帶回家性侵，對方醒來驚覺下體痛、散發臭味，台中地院審理時，女子證稱感覺被做「傳教士」，另她上門質問並主張要提告時，男子脫口稱「有脫妳絲襪」、「我有戴套」，中院審理後依乘機性交罪判男子3年10月徒刑，可上訴。

檢警調查，男子2024年3月15日到夜店，凌晨4點多件女子醉倒在店外花圃，竟將她攙扶上計程車載回家性侵得逞，後來女子朋友接獲夜店告知她酒醉一事，傳訊給對方後經男子回覆、告知地址，友人才到場將女子帶回，她醒來驚覺異狀報警才曝光。

台中地院審理時，男子否認犯行，辯稱擔心女子安危才帶她回家，有詢問後對方答應才一起上車，沒有對她性侵。

女子證稱，酒醉後好像跑到夜店外就沒什麼記憶，印象中被帶到一個沙發上，自己絲襪被脫掉，感覺被做「傳教士」，醒來時下體很痛、聞到一股臭味，朋友告知她剛才被1名男子帶回家。

中院勘驗監視器發現，女子確實有酒醉，男子雖竭力攙扶但她仍無法正常行走、搖搖晃晃，甚至差點重心不穩跌倒。

另女子和親友事後上門質問並錄影，男子起初否認，對方表示要去檢驗，他才改口「我有脫你絲襪，但沒對妳怎樣。」女子親友再問，如果懷孕你要負責嗎？男子脫口說「我有戴，我承認我有，對不起。」態度從一開始輕蔑、有恃無恐，聽到對方要提告才丕變，辯稱有經同意才性交。

中院也說，女子經驗傷採集生物跡證，檢出男性DNA雖和男子不同，但男子自承當天有戴保險套，僅能證明除男子外，還有其他人利用女子酒醉對她性侵或親密舉動，並非當然得反面推認，認為男子沒有對她性侵。

中院審酌，男子和女子僅數面之緣，卻趁她泥醉性侵，嚴重侵害性自主，犯後否認、未見悔意，也沒有和解賠償，依乘機性交罪判他3年10月徒刑。