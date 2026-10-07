姊姊被猥褻妹妹用手機蒐證 他在萬華廟會性侵判刑6月

陳姓男子利用廟會人潮擁擠，以身體靠近女信眾，用下體磨蹭對方的臀部，被害人妹妹發現以手機對陳蒐證，陳移送法辦被訴；台北地院審理，陳認罪，法官依強制猥褻罪判陳有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

陳2025年12月10日晚間在台北市萬華區參與廟會活動時，被害人與胞妹也在場，檢察官指控，陳利用人潮擁擠的機會靠近姊姊，以身體正面緊貼姊姊身體的後側，以下體部位磨蹭的姊姊的臀部。

被害人閃躲後，陳不罷手，姊姊轉身喝斥陳，妹妹聽見持手機對陳蒐證，再請廟會工作人員協助報警，萬華分局偵辦，將陳移送法辦，檢方起訴陳。

法院審理，陳認罪，法官根據證人證詞、監視器影像截圖、手機錄影截圖等，認定陳犯行。

判決書指出，陳為滿足個人性慾犯罪，戕害被害人身心、性自主決定權，考量他偵查期間否認犯罪、審理期間坦承犯行，也向告訴人道歉、表達欲與調解之意，依法量刑；至於陳的辯護人主張陳是初犯，犯後已記取教訓，絕對不會再犯，請給予緩刑機會等，法官認為，陳未與被害人達成和解，無法宣告緩刑。