「下降頭」扯出19次性侵指控 嘉義男無罪、少年涉誣告偽證

嘉義一名少年指控寄住男子家中期間，遭對方以欠款、宗教及「下蠱」、「下降頭」等話語施壓，提出多達19次性侵害指控；男子否認強迫。嘉義地院比對少年歷次陳述及雙方通訊紀錄，認為指控存在多處矛盾，證據不足判男子無罪；案情出現反轉，法院並認少年涉嫌虛構遭強迫情節，依職權告發誣告、偽證，由檢方另行偵辦。

判決記載，男子2023年9月間認識少年，少年經父母同意後，自當年底起寄住男子住處。檢方起訴主張，男子明知少年未滿18歲，涉嫌從2024年2月至9月間，以要求償還居住花費、家人債務，以及「下降頭」恐危及家人等說法施壓，涉及19次強制性交、強制猥褻。

男子坦承曾與少年發生2次性行為，但否認強迫，辯稱雙方出於自願。法院審理發現，少年對發生次數、過程及遭施壓方式等重要情節，在警詢、偵查及審理期間說法有所差異；少年第一次警詢後製作的手寫筆記，又是為訴訟蒐證而製作，法院認為證明力有限。

法院另比對LINE、Messenger等對話紀錄，少年曾稱部分訊息是男子登入其帳號自行傳送，但相關說法前後不一。少年搬離後，曾傳訊提到兩人「做了兩次」，法院認為與男子自承曾發生2次性行為相符；其他對話也顯示雙方過去互動密切。

至於對話中雖出現宗教、金錢等內容，法院認為相關訊息是在少年搬離後出現，也未能證明與性行為有直接關聯。綜合全案證據，無法證明男子以強制手段違反少年意願，因此判決無罪。法院另認少年涉嫌虛構遭強迫情節，並在偵訊、審理具結後就重要事項作不實陳述，依職權告發涉嫌誣告、偽證，由檢方另行偵辦。全案檢方可上訴。