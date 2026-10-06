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趁女患者麻醉偷摸私處 北醫前麻醉狼醫判賠118萬確定

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

北醫學大學附設醫院林姓前麻醉科醫師遭控猥褻女患者，趁著麻醉藥效尚未退去之際觸摸女方私處，一、二審均判刑1年2月。民事部分，一審認定女病患在案發後心理狀態變差，受有重大身心創傷，更因此有輕生之舉，判林男應賠償118萬2000元；案件上訴二審，台灣高等法院今日駁回上訴，全案確定。

全案源於2022年11月25日上午，女病患前往北醫進行腸胃鏡檢查，過程由林男協助進行深度鎮靜麻醉。術後，女病患躺在恢復室病床上等待麻醉藥效退去時，林竟趁著她無法抗拒之際，以手指搓揉女方陰部。

一審台北地院審理，女病患回憶稱，她在恢復室時被一個奇怪的感覺驚醒，不僅有性反應，還伴隨陰道被侵入的疼痛感，讓她感到莫名害怕、不知所措，睜眼便看見一名穿著長袍的男醫師站在簾子外，隔天並旋即打電話向北醫申訴。

北醫則是在接獲申訴案後5天，循線查得值班醫師林男。對此，林男不否認有觸碰女病患身體，但駁斥性侵，辯稱他是想要幫女方「蓋被子」，坦承「做了不應當做的事情」、「自己可能是一時衝動」。

一審指出，根據醫院性別平等委員會調查資料，認為林男確實觸碰女病患的陰部，否則不會在接受調查時不提異議，認定成立犯罪，依犯乘機猥褻罪，判他1年2月有期徒刑。案經上訴二審，高院維持相同見解，駁回上訴。

民事部分，一審則認為，女病患在事發前心理狀態正常，案發後卻狀態變差，甚至曾在林男律師的詰問下感到「像個犯人」，並對訴訟過程感到疲累，更因此輕生，確實受有身心重大創傷，審酌雙方學經歷、資力等，判林男賠償118萬2000元。

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林姓<a href='/search/tagging/2/狼醫' rel='狼醫' data-rel='/2/237343' class='tag'><strong>狼醫</strong></a>趁麻醉時偷摸女患者私處，害女方事後沮喪、輕生，二審判賠118萬餘元確定。示意圖／聯合報系資料照
林姓狼醫趁麻醉時偷摸女患者私處，害女方事後沮喪、輕生，二審判賠118萬餘元確定。示意圖／聯合報系資料照

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