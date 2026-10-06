手機驚見性交照、自慰片 人妻插畫師喊「美色pay」 扯找靈感得賠13萬

台中市一名人妻從事藝術創作、成人插畫工作，她遭丈夫指控，涉在2年前，與多名男網友虛擬性交、傳送露骨訊息，還發現她手機內藏有自慰影片、裸胸照、與其他男子的性交照，丈夫提告求償300萬元。人妻在審理時否認，辯稱是為成人插畫創作「找靈感」，才上網聊性話題及存圖，台中高分院近日審結，雖認定私密影像無法證明為其本人，但露骨對話已侵害配偶權，判決人妻與其中一名男網友，需共同賠償13萬元確定。

判決指出，該對夫妻於2017年4月17日結婚，從事藝術創作的人妻，被丈夫指控，從2024年3月起，頻繁利用微信與多名男子傳遞曖昧訊息、挑選男性禮品，甚至跑去跟其他男子合八字。

2024年6月15日女子赴菲律賓時，丈夫遠端登入其帳號取得私密截圖，不但驚見妻子手機內藏有裸露胸部、生殖器、自慰影片，甚至有與其他男子的性交照片，更發現她與暱稱「T〇」的男子大肆討論「內射」等字眼，大搞文字性交，還與另名男密友互傳親密對話，毫不避諱喊話「要用美色pay嗎」、「我要指名十分鐘租借男友哄睡服務」。

丈夫認為妻子的行為已嚴重破壞婚姻生活，導致他精神受有莫大痛苦，對妻子及多名第三者求償300萬元精神慰撫金。

台中地院審酌，人妻與其他男子發展逾越一般社交的往來關係，確實破壞夫妻間共同生活的圓滿與安全，判決人妻應單獨賠償15萬元，與其中一名男密友連帶賠償5萬元，其餘被告免賠。

女子不服判決上訴，反控丈夫違法遠端登入侵害隱私，堅稱從事成人插畫創作，上網搜尋情欲圖片、大尺度閒聊，僅為激發靈感、構思作品，性交與裸露照片只是網路搜尋而來。

台中高分院近日審認，配偶間違反忠誠義務的證據取得極為不易，認定丈夫的取證手段符合比例原則。

針對私密影像部分，法官檢視後認為，裸露照片與自慰影片，無從證明影中人是人妻，性交照片也未拍到臉部，不過人妻與男密友互傳的露骨字眼，無藝術價值，純屬性暗示，已逾越社會通念容忍範圍。經考量雙方經濟能力等情狀，將人妻單獨賠償金酌減為8萬元，加計連帶賠償的5萬元，共判賠13萬元，全案確定。