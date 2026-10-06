影／北捷2個多月再傳潑灑不明液體事件 女搭板南線褲裙遭殃 警追嫌犯中

台北捷運板南線昨天（5日）晚間發生疑似性騷擾事件，一名女子從市政府站搭車前往忠孝新生站，下車後發現褲裙沾有不明液體，嚇得立即報警。大安警方與捷運警察隊已擴大調閱沿線監視器追查嫌犯，並依性騷擾防治法程序函請台北市社會局調查。

據了解，女子當時與男友同行，傍晚從市政府站搭乘板南線列車，6時許抵達忠孝新生站，準備轉乘時才發現黑色褲裙上有不明液體，而且當時仍未乾。男友事後回想，車程中曾注意到有人一度靠近女子，但因正值下班尖峰時間車廂擁擠，當下並未特別留意。

女子研判液體可能是在忠孝敦化、忠孝復興至忠孝新生一帶搭車途中沾上，事後將相關衣物交給警方採證。警方目前尚未確認液體成分，也仍在釐清究竟是在何處，液體以何種方式沾到女子衣物。

新生南路派出所昨晚6時30分許接獲報案後派員到場，正與捷運警察隊合作調閱車站及相關影像，希望盡快查明是否有人涉嫌刻意潑灑。

今年7月24日忠孝復興站也曾發生類似案件，一名女子搭乘手扶梯出站時，手臂及衣物遭後方男子潑上不明液體。警方事後調閱監視器追查。