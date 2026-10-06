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影／台鐵列車上女學生被偷拍裙底 35歲偷拍男被移送

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

鐵路警察局今天上午接獲報案，台鐵一列區間車行經台中松竹和潭子頭家厝間，車上一名男子涉嫌偷拍學生裙底被發現，經男子同意出示手機，員警檢查畫面發現偷拍照片，依妨害性隱私及不實性影像罪移送台中地檢察署偵辦。

熱心民眾在網路Threads貼文和影像表示，今天早上搭台鐵區間車時，在車上有一名男子偷拍女學生裙底，一位媽媽乘客大喊偷拍，喊著找列車長來，偷拍者不願交出手機，另一名男乘客見勇為吼對方。

鐵路警察局台中分局表示，今天早上7時12分台中分駐所接獲通報，台鐵2113次區間車松竹到頭家厝列車發生偷拍事件，經警方到場被害人指稱遭嫌疑人35歲陳姓男子偷拍，警方依法偵辦，陳男主動出示手機並同意檢視，經警檢視相簿發現被害人遭拍攝照片，全案依刑法319條之1第1項妨害性隱私及不實性影像移送台中地方檢察署偵辦。

豐原鐵路派出所副所長梁金憲說明，警方追查台鐵列車上偷拍案。圖／警方提供
豐原鐵路派出所副所長梁金憲說明，警方追查台鐵列車上偷拍案。圖／警方提供

偷拍 台鐵 學生

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