性騷擾累犯搭公車重施故技 這次藉煞車下體碰觸少女大腿判6月

黃姓男子搭乘社區巴士站在走道，再趁巴士煞車時，以生殖器碰觸座位上少女的大腿。少女到校後告訴老師，回家後告訴媽媽並報案，黃男承認犯行。法官查出黃有兩次性騷騷前科，分別判刑3月、罰金9萬元，再犯本案判刑6月，得易科罰金18萬元。

判決指出，黃男去年5月20日上午6時50分左右，搭乘新北市萬里區社區巴士前往新北市萬里區公所途中，看到1名互不認識的少女，坐在巴士左後側靠車道的座位，刻意站在她的旁 ，再藉巴士緊急剎車時，疑假意站立不穩，趁女不及防備時，用生殖器觸摸她的右大腿。

少女深感不適，到了學校後，告訴老師在巴士上發生的事。少女回家後，也告訴她的媽媽。少女的媽媽帶著她向報案，警方查出黃男身分，通知到案說明後送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，起訴黃男涉犯涉嫌性騷擾少女。

基隆地方法院開庭時，黃男承認犯行，並與被害少女及媽媽、老師證述相符，加上少女手繪圖畫、路口監視器錄影畫面截圖、性騷擾事件申訴書、兒童少年保護通報表等事證，法官審理後，認定黃男犯性騷擾防制法，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處罪。

法官審酌黃男以生殖器觸摸被害少女，造成少女驚恐與不快，應予非難。黃男承認犯行，但未與被害人達成和解或賠償，且黃有多次違反性騷擾防治法紀錄，兼衡犯罪手段、領有低收入戶證明書，以及患妄想型思覺失調症，但無證據證明疾疾與犯行有關等情狀，判刑6月，如易科罰金以1千元折算1日。全案可上訴。