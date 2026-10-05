快訊

外資買超718億元！狂買這兩種ETF 買超前三名都逾10萬張

再爆徐佳青讓愛子假冒「攝影官」出訪 民眾黨團：立刻停職、依法究責

端木正涉柯文哲案全認罪 律師駁「惡性重大」拚減刑：算便宜行事

聽新聞
0:00 / 0:00

送醫途中隔著褲子「自慰」妨害公務？法官裁定罰他3000元

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

陳姓男子因故由消防車送醫救治，送醫途中，隔著褲子打手槍，消防員認為陳妨害公務執行，依社會秩序維護法將陳移送法辦，台北地院審理認為，陳行為違序，裁定罰鍰3000元。可抗告。

台北市警信義分局移送說，陳2026年6月12日08時55分，在台北市「台北101」大樓地下二樓，經台北市消防局信義分隊謝姓消防人員協助送醫途中，以隔著褲子打手槍的方式妨害公務，警方認為，陳違反社會秩序維護法，請法院裁處。

法院指出，社維法第85條第1款規定，於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度者，可處拘留或1萬2000元以下罰鍰。

法官認為，陳隔著褲子打手槍已妨害公務執行，有消防人員調查筆錄、案件記錄、採證照片及監視器畫面為證，陳違反社維法規定，應依法論處，審酌陳違犯情節、年齡智識等情狀，裁定他罰鍰3000元。

圖為台北地方法院。聯合報系資料照
圖為台北地方法院。聯合報系資料照

妨害公務 自慰 法官

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

詐團監控手拒捕「開車撞警」 瞎扯年輕求減刑 二審駁回仍判1年8月

毒駕撞飛台體大3學生...男大生頭顱凹陷 慈母控：別讓兒子的血白流

跟騷命案 一道拖痕留下遺憾

停車糾紛出奇招！花店老闆道路搭「靈堂」擋車 網友：這招太狠了

相關新聞

送醫途中隔著褲子「自慰」妨害公務？法官裁定罰他3000元

陳姓男子因故由消防車送醫救治，送醫途中，隔著褲子打手槍，消防員認為陳妨害公務執行，依社會秩序維護法將陳移送法辦，台北地院審理認為，陳行為違序，裁定罰鍰3000元。可抗告。

綠帽夫崩潰...人妻揪多男鹹濕聊「緊實度」自爆激戰史 法院判賠4萬

台中市一名人妻在婚姻存續期間，不僅背著丈夫與學弟搞曖昧，還透過社群軟體與多名男網友大聊「吃你的〇棒」等露骨鹹濕話題，甚至自爆與友人的激戰史、私處緊實度，讓綠帽夫崩潰，怒告求償60萬元。台中地院近日審結，認定人妻與多名男子的互動已嚴重逾越一般男女正常交往分際，侵害配偶權情節重大，一審判人妻需賠償精神慰撫金4萬元，仍可上訴。

色摸腦麻女還譏「胸小沒感覺」 惡劣居服員判3年半…民事再賠40萬

台中市林姓男居服員三年前利用至案家照料臥床老翁之機，對患有腦性麻痺的輪椅族女兒伸出狼爪，強制猥褻，還出言羞辱被害人「胸部小、摸一下沒感覺」。刑事部分，一、二審法院均認定林男涉犯對身體障礙之人犯強制猥褻罪，判刑3年6月，最高法院已在今年7月駁回上訴，全案確定；民事求償部分，台中地院近日審結，判處林男需賠償精神慰撫金40萬元。

談分手施暴性侵扯髮撞牆、棉被塞嘴 恐怖情人砸百萬換原諒

台中市蔡姓男子2年前因不滿前女友提分手，在住處將女方痛毆撞牆、強塞棉被封口後性侵得逞，不僅造成女方全身多處撕裂傷與瘀青，更在其心中留下難以抹滅的創傷。蔡男偵審期間雖坦承犯行，一審原依強制性交罪，重判4年；台中高分院近日審結，考量蔡男除免除女方50萬元債務外，其母又再給付50萬元達成和解，獲取被害人原諒，最終撤銷原判，改判2年、緩刑5年，全案尚未確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。