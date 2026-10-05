送醫途中隔著褲子「自慰」妨害公務？法官裁定罰他3000元

台中市蔡姓男子2年前因不滿前女友提分手，在住處將女方痛毆撞牆、強塞棉被封口後性侵得逞，不僅造成女方全身多處撕裂傷與瘀青，更在其心中留下難以抹滅的創傷。蔡男偵審期間雖坦承犯行，一審原依強制性交罪，重判4年；台中高分院近日審結，考量蔡男除免除女方50萬元債務外，其母又再給付50萬元達成和解，獲取被害人原諒，最終撤銷原判，改判2年、緩刑5年，全案尚未確定。

2026-10-05 08:49