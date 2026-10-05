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送醫途中隔著褲子「自慰」妨害公務？法官裁定罰他3000元
陳姓男子因故由消防車送醫救治，送醫途中，隔著褲子打手槍，消防員認為陳妨害公務執行，依社會秩序維護法將陳移送法辦，台北地院審理認為，陳行為違序，裁定罰鍰3000元。可抗告。
台北市警信義分局移送說，陳2026年6月12日08時55分，在台北市「台北101」大樓地下二樓，經台北市消防局信義分隊謝姓消防人員協助送醫途中，以隔著褲子打手槍的方式妨害公務，警方認為，陳違反社會秩序維護法，請法院裁處。
法院指出，社維法第85條第1款規定，於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度者，可處拘留或1萬2000元以下罰鍰。
法官認為，陳隔著褲子打手槍已妨害公務執行，有消防人員調查筆錄、案件記錄、採證照片及監視器畫面為證，陳違反社維法規定，應依法論處，審酌陳違犯情節、年齡智識等情狀，裁定他罰鍰3000元。
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