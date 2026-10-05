色摸腦麻女還譏「胸小沒感覺」 惡劣居服員判3年半…民事再賠40萬

台中市林姓男居服員三年前利用至案家照料臥床老翁之機，對患有腦性麻痺的輪椅族女兒伸出狼爪，強制猥褻，還出言羞辱被害人「胸部小、摸一下沒感覺」。刑事部分，一、二審法院均認定林男涉犯對身體障礙之人犯強制猥褻罪，判刑3年6月，最高法院已在今年7月駁回上訴，全案確定；民事求償部分，台中地院近日審結，判處林男需賠償精神慰撫金40萬元。

檢警調查，林男平時擔任居家服務員，在2023年1月間，前往台中市大雅區案家照料因病臥床的父親。當日下午1時許，林男趁被害女子的母親出門倒垃圾之際，假藉「察看拔罐情況」為由，站在坐在輪椅上的被害女子左後方。

當被害女子將高領毛衣稍微拉開時，林男突襲將左手伸入領口揉捏其胸部。被害女子當下驚恐握拳反抗、奮力推開並大喊「不要」，林男不肯罷休，繼續撫摸其右胸及乳頭，更無恥譏笑「妳胸部這麼小，摸一下又沒感覺」，直到被害女子奮力頂開，林男才鬆手。

遭到惡劣侵犯後，被害女子身心嚴重受創。臨床心理師與精神科鑑定指出，被害人罹患創傷後壓力症候群與重度憂鬱，出現逃避、過度警覺及強烈自殺意念，甚至對男性靠近感到恐懼、覺得身體骯髒而反覆清洗。

案發後母親因林男平時「服務態度不錯」且會補貼幾千元菜錢，反過來要求女兒私下和解，導致被害女子對家人徹底失望，長達兩年不敢返家。

台中地院民事庭審認，林男利用職務之便，對身體障礙且無反抗能力的被害人痛下毒手，造成其難以抹滅的心理創傷，審酌林男月入約5萬元，名下擁有2房2地1車等優渥資產，而被害女子僅為一般上班族且名下無財產，判決林男應賠償精神慰撫金40萬元，全案仍可上訴。