聽新聞
0:00 / 0:00
談分手施暴性侵扯髮撞牆、棉被塞嘴 恐怖情人砸百萬換原諒
台中市蔡姓男子2年前因不滿前女友提分手，在住處將女方痛毆撞牆、強塞棉被封口後性侵得逞，不僅造成女方全身多處撕裂傷與瘀青，更在其心中留下難以抹滅的創傷。蔡男偵審期間雖坦承犯行，一審原依強制性交罪，重判4年；台中高分院近日審結，考量蔡男除免除女方50萬元債務外，其母又再給付50萬元達成和解，獲取被害人原諒，最終撤銷原判，改判2年、緩刑5年，全案尚未確定。
檢警調查，蔡男與該名女子為曾有同居關係的前男女朋友。2024年1月25日上午9時許，兩人在蔡男租屋處洽談分手事宜。未料蔡男竟情緒失控，基於強制性交犯意，徒手痛毆女方、強扯頭髮撞擊牆壁，為阻止其呼救，更狠心以棉被塞住女子嘴巴。蔡男隨後撕開對方衣物，無視其抗拒，強行以手指及生殖器性侵得逞。
施暴過程導致受害女子受有眼眶瘀青、下唇撕裂傷、乳房咬傷及全身多處挫傷。
台中地院審認，蔡男面對伴侶欲分手，不知尊重性自主決定權，以暴力手段強行宣洩私慾，嚴重影響被害人身心健康與人格發展，考量蔡男雖坦承犯行，並於審理期間與女子和解，依強制性交罪，判刑4年。
蔡男對量刑不服提起上訴，他向法官主張，在原審期間已與女方和解，大方免除女方積欠的50萬餘元款項；且在一審判決後，其母親為求女方原諒，又再度支付50萬元和解金。
蔡男強調自己已傾盡全力彌補過錯，且受害女子也簽立協議書表明不再追究並同意給予緩刑，期盼二審法院能依刑法第59條酌減其刑。
台中高分院近日審結，法官認定蔡男已積極彌補損害，且確實取得被害人的諒解與同意從輕量刑。若依法定最低本刑3年論處，客觀上仍嫌過重而有情輕法重之憾。
二審法官據此撤銷原審判決，改判2年，宣告緩刑5年，期間須向指定機構提供120小時義務勞務、付保護管束，全案尚未確定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。