職業軍人妻要求「開放式關係」遭拒 仍帶不同男返家、露營發生性行為

梁姓職業軍人提告指控妻子婚後要求「開放式關係」，他拒絕後，妻子仍與兩名男子曖昧往來，將一人帶回住家同睡，跟另一人露營過夜、發生性行為，求償80萬元；法院認定妻子與兩男的互動均逾越正常朋友分際，判妻子與一男連帶賠償10萬元，與另一男連帶賠償20萬元。可上訴。

梁姓男子提出請求侵權行為損害賠償訴訟主張，他與妻子2024年5月結婚，婚後住在台南市東區，因輪值營區經常不在家，去年8月，妻子突然提出希望婚姻改採「開放式關係」，他拒絕並追問原因，妻子不願說明；事後從妻子手機發現她常與兩名男子聊天，質問並表明無法接受。

梁指出，妻子雖承諾刪除聯繫方式，卻仍持續不正常交往，妻子曾帶其中一男回兩人婚後住家親暱依偎睡覺，被他發現後，該男子仍明目張膽約會，以譏諷言語跟妻子調情；妻子還與另一男單獨前往新竹露營、發生性行為，以通訊軟體Line打情罵俏、傳送曖昧鹹濕對話，分別要求連帶賠償30萬元、50萬元。

妻子主張，她婚前就認識兩男，部分對話沒有日期，不能證明發生在婚後；其中一男所說「肉體支付」只是開玩笑，她已拒絕，對方也沒有到住家。與另一男的事與對話是在結婚前，她另指丈夫也在社群媒體刊登談戀愛訊息、與不同異性親密對話，主張以自身所受配偶權損害抵銷。

其中一男辯稱，他與梁妻只是網友，僅在她家樓下咖啡廳見過一次，沒有親密行為，也不是男女朋友；另一男則稱只見過梁妻三次，不知道她已婚，並質疑梁取得對話紀錄可能違反個資法與妨害電腦使用罪，無正當性而無效，不應作為證據。

台南地院指出，第一名男子曾詢問能否到梁妻家睡沙發、吹冷氣，並稱可用「肉體支付」電費；梁妻回覆「我老公在家」，男方仍催促「趕快離一離」，梁妻回「我提了啊，然後他一直不知所云」，足見兩人互動並非在婚前發生，男子明知她已婚，仍有逾越朋友往來分際的曖昧互動。

不過，梁提出妻子向友人傳送男子躺在沙發的照片，還稱「他現在在我旁邊」、「本人是帥的，瘋掉」，友人勸她「帶回家不好啦，認真渣女行為啦」，因梁無法證明照片中男子到他住處睡覺就是指控的男子，法院不予採信。

至於另一男傳訊給梁妻「你要把我藏好喔」、「我只跟你共享身體」、「想我還是想要」，梁妻則回「我會保護好你的」、「這樣沒有多陪你是不是我失責」、「都想，可惡」等訊息，足認兩人共同出遊過夜且發生性行為，男方明知她已婚，所辯均無可採。

至於對話紀錄，法院考量婚外情往來具有高度隱密性，受害配偶舉證困難，經權衡認定本案使用情況未逾比例原則，可以採為證據；法院審酌，妻子不能以丈夫與其他異性親密對話，正當化自身婚外往來，故意侵權所負賠償責任也不得抵銷，判妻子與兩男分別連帶賠償10萬元、20萬元。