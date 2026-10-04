報復拒交往！3女設局拿性愛片勒索60萬 瞎扯「問心無愧」二審判決出爐

台中市姚姓女子與張姓女友人在2014年間，因不滿發生關係後遭被害人拒絕交往，夥同友人誆稱握有偷拍性愛影片，設局勒索被害女交出鉅款，期間張女更恫嚇，「若去報警將把影片散布到一中街」迫使被害女子屈服，被害人因極度恐懼，當面交付60萬元現金，多年後姚女甚至傳訊瞎扯「種什麼因得什麼果、我問心無愧」，被害人身心受創，報警提告。兩人偵審期間否認犯行，一審依恐嚇取財罪，判姚女等3人7月徒刑，姚女、張女上訴，台中高分院近日審結，駁回張女上訴，姚女則獲撤銷改判6月、緩刑2年，尚未確定。

檢警調查，姚女與被害女子曾有曖昧，在2014年8月間發生性行為，事後被害人未選擇與姚女交往，引發姚女強烈不滿。姚女與張女、王女共謀，推由張、王兩人在同年9月間某日，約被害人至雙十路某茶店談判。兩人當場誆稱手握姚女偷拍的性愛影音，指責被害人欺騙感情，要求支付60萬元懲罰金。

同年10月間，張女等人將被害人約至太原路某加油站。被害人一度致電友人求救，張女接過電話竟惡劣要脅散布性愛片，嚇得被害人乖乖跟隨至姚女大坑租屋處，將60萬元交給張、王兩人，姚女則全程在場。

直至2023年4月間，被害人在社群軟體暗諷當年遭「三個T」詐騙60萬，姚女見狀私訊反嗆，才徹底引爆被害人怒火報警處理，檢方依法提起公訴。

台中地院審認，姚女、張女、王女等3人，正值青壯，卻不思以正當途徑獲取財物，僅因感情糾紛就以散布親密影片恐嚇，導致被害人受有嚴重財產與精神損害，依共同恐嚇取財罪，各判7月，沒收未扣案之犯罪所得。

姚女與張女不服判決，堅稱僅為感情糾紛與居中協調，否認存在偷拍影片及恐嚇取財行為，認為原審認事用法有誤，雙雙提起上訴爭取輕判。

台中高分院近日審結，認定原審對張女的量刑妥適，駁回其上訴。

但針對姚女部分，二審法官考量姚女已與被害人達成和解，撤銷原判決關於刑及沒收部分，改判姚女有期徒刑6月，得易科罰金，宣告緩刑2年，要求緩刑期間須接受法治教育2場次，付保護管束，全案尚未確定。