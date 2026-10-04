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屏東家教師對未成年姊妹伸狼爪 稱遭挾怨報復法院不信

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東一名英文家教老師被控對未成年姊妹伸狼爪，屏東地院審理後，認定家教老師對姊姊構成對未滿14歲女子強制猥褻罪，判刑4年10月；另對妹妹2次不當觸摸，依成年人故意對少年犯性騷擾罪，各判6月，合併應執行10月，可易科罰金。可上訴。

判決指出，該名英文家教師經營英文家教班，分別一對一教未成年姊妹英文，該師否認犯行，並辯稱可能因曾斥責姊妹，遭兩人挾怨報復。

法院審理認為，姊姊指述遭強制猥褻部分，除本人證述外，尚有母親等相關證詞及事後反應可作為補強證據；對於英文家教老師所稱遭報復等說法，缺乏事證支持，不足採信。

判決指出，法院審酌被該名家教英文老師明知兩名被害人均未成年，仍侵害其性自主、身體權及性別人格法益，犯後否認犯行，未與被害人和解。對姊姊強制猥褻，判處4年10月有期徒刑。妹妹部分，法院認定2次行為屬乘被害人不及抗拒性騷擾，依違反性騷擾防治法，各判刑6月，合併應執行10月，可易科罰金。全案可上訴。

屏東一名英文家教老師被控對未成年姊妹伸狼爪，屏東地院審理後，犯強制猥褻罪處4年10月等罪。屏東地院外觀。聯合報系資料照
屏東一名英文家教老師被控對未成年姊妹伸狼爪，屏東地院審理後，犯強制猥褻罪處4年10月等罪。屏東地院外觀。聯合報系資料照

未成年 屏東 家教

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