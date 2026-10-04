屏東家教師對未成年姊妹伸狼爪 稱遭挾怨報復法院不信

何男去年被警方送毒駕檢方依涉犯公共危險罪起訴，但何男堅稱當時他開車前沒有吸毒，但停車熄火後才吸毒，員警也坦承到場時他已在車外，法官認為，相關證據無法排除何男是在停車後才施用毒品的可能，無積極證據證明何男在施用毒品後才開車，公共危險部分判何男無罪。

2026-10-04 07:20