西門町知名BDSM酒吧遭搜！現場赫見一片肉色、用過保險套 負責人送辦

台北市萬華區開封街BDSM同志酒吧「Commander D紅樓司令」今（3日）遭警方持搜索票上門查緝，現場共有58名顧客、9名工作人員。警方發現店內有人裸露身體，另有使用過的保險套，加上酒吧收取入場費，認為44歲鍾姓負責人涉嫌容留現場妨害風化行為，詢後依妨害風化罪嫌移送台北地檢署偵辦。

北市警萬華分局表示，該酒吧先前屢次遭民眾檢舉涉及妨害風化，警方蒐證後報請台北地檢署指揮，並取得台北地院核發的搜索票，今天下午進入店內搜索。

警方進場時共有67人在內，包括58名顧客及9名工作人員；據了解，現場有人未著衣物，警方另發現使用過的保險套等跡證；由於店家對入場者收取門票，警方綜合現場情形，認為負責人涉嫌容留場所內不法行為，因此將鍾依妨害風化罪嫌送辦。

由於現場人數眾多，部分人員後續將再通知到案或視蒐證結果函送，警方將釐清現場人員是否另涉及其他違法情事。

搜索過程一度引發現場群眾鼓譟，不少人質疑警方為何查驗身分及帶人，員警則表明持有法院核發的搜索票、依法執行。網路隨後也出現警方疑對身心障礙人士有不當言語的指控；萬華分局晚間發聲明否認，表示員警均依規定執法，並未針對身障人士言語羞辱。

「Commander D紅樓司令」在西門町經營多年，以BDSM、同志及相關主題活動聞名。9月間，台北市議員洪建益曾在議會質詢時轉述家長陳情，質疑有未成年人進入店內，並公布相關照片；台北市長蔣萬安當時要求警方查辦。店家回應，入場設有身分及年齡查驗，並否認有所謂安排顧客從事特定性行為的制度，表示顧客間親密互動屬私人行為，願配合主管機關調查。

警方表示，今天搜索是因先前屢次接獲妨害風化檢舉後依法蒐證、聲請搜索票執行，後續將整理現場跡證及相關人員說法，進一步釐清酒吧實際經營情形。

台北市警萬華分局至知名酒吧查緝。記者廖炳棋／翻攝