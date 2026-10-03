色居服員襲胸身障女還辱「那麼小摸一下又沒感覺」判3年半賠40萬

台中林姓男子擔任居家服務員，到府替臥床老翁服務時，見其女兒因腦性麻痺靠輪椅代步，竟以拔罐為由手伸進她領口摸胸，對方反抗林還羞辱「妳胸部那麼小，摸一下又沒感覺。」法院刑事依加重強制猥褻罪判他3年6月確定；台中地院民事庭再判林應給付女子精神撫慰金40萬元，可上訴。

檢警調查，林男2023年1月23日到府替老翁居家服務，他明知其女兒有腦性麻痺得靠輪椅代步，先是以要替女子拔罐為由，趁機將手伸進她領口摸胸，女子嚇到抵抗、用力推開呼喊「不要」，林繼續摸還出言羞辱「妳胸部這麼小，摸一下又沒感覺」，經女子奮力頂開後才鬆手。

台中地院刑事一審時，林辯稱得知女子肩頸會痠痛，出於治療、舒緩的動機按壓她鎖骨，有衣服稍微拉開一點看肩膀拔罐情況而已；林的辯護人說，林有整復師資格，是幫女子拔換，除女子單一指述，無其他證據證明他猥褻。

女子證稱，林趁著她媽媽出去倒垃圾時下手，突然手伸進胸口摸胸，她抵抗喊不要，林卻說「妳胸部這麼小，摸一下又沒感覺。」

女子母親則說，倒完垃圾回來後，女兒說林男手伸進她內衣摸胸。母親坦言，聽完後嚇傻了，並問女兒有沒有咬對方或尖叫，女兒也表明希望把林換掉，不希望林再到他們家服務，女兒甚至因此不敢回家。

一審根據心理諮商結果，發現女子事後有創傷性壓力症候群，可見林犯行明確，不採信其辯詞，審酌他犯後否認、沒有和解，依對身體障礙之人犯強制猥褻罪，判林3年6月，上訴二、三審均駁回確定。

女子再提民事訴訟，主張受害身心承受極大壓力，難和他人正常互動，需定期前往身心科，對林男求償精神撫慰金100萬元；林男抗辯稱，否認女子主張侵權，也認為她求償金額過高。

台中地院民事庭查，女子諮商時心理師發現她臉色痛苦掉淚，對自己身體感到骯髒，洗澡時一直覺得洗不乾淨，並根據其就醫紀錄等，可見女子事後情緒、身心受影響，斟酌雙方職業收入、侵害程度，判林應給付女子40萬元。