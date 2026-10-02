水電工約好戴套卻成「假動作」 合意性交變強制性交判3年10月

吳姓水電工結識女網友，女網友答應以「戴保險套前提下」可發生性行為，吳卻利用房內視線昏暗佯稱戴套，性交中才說實話，女方聽聞以手推吳，吳仍持續性行為，台北地院審理，依強制性交罪判吳有期徒刑3年10月。可上訴。

吳2025年11月因交友軟體結識女網友，相約2025年11月25日至女方住處於戴保險套前提下發生性行為，吳利用臥室及客廳電燈已關、視線昏暗不明騙對方已作好準備，卻在發生性事中告知女方未戴保險套。

女網友聽聞後，以手試圖推開吳抗拒再為性行為，吳不罷休，女網友後訴由台北市警松山分局偵辦，檢方起訴吳。

法官認為，被害人同意與吳發生性行為的前提是需戴保險套，吳佯稱已戴保險套使被害人陷於錯誤，足以壓抑被害人的性自主決定權，吳不顧被害人有手腳推拒的舉止，仍壓制被害人性交，屬以強暴方式違反意願對被害人性交，應依法論科。

判決說，吳為滿足一己私慾而為犯行，偵查中否認犯罪，甚且指摘被害人明知他未戴保險仍合意性交，對自身錯誤未能自省，嚴重影響被害人身心健康，被害人出現焦慮、失眠、死亡等診斷，吳沒有減刑條件。

判決指出，吳無視被害人已明確表示無意繼續發生性行為，仍貿然強制性交，法治觀念薄弱，考量吳有調解意願，但被害人無意願等，依法判刑。