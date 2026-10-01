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國小營養師教室、廁所偷拍共8名女同事、學童受害 檢方偵結起訴
台南市某國小謝姓男營養師2年來涉持手機或架設微型攝影機，在教室、活動中心或殘障廁所等處，偷拍4名女同事與4名女童如廁或裙底風光，經女同事察覺後報警，檢警6月間赴謝住處及辦公處所搜索，查扣相關設備及性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴。
檢方起訴，謝今年4月間在國小2樓教室內，持手機欲偷拍甲女同事裙底風光，但因光線問題，未能攝錄其私密處而未遂。
另他2年來在活動中心殘障廁所內，以及2樓教室及廁所等處，架設微型攝影機或手機，拍攝乙女、丙女、丁女更衣、如廁過程中裸露下體的影像畫面。
同時，計有4名女童在不知情的情況下，前往相關廁所如廁時，遭他手持或架設的微型攝影機拍攝如廁時裸露下體及性影像畫面。
案經1名受害女同事察覺有異後報警，警方於6月1日持搜索票前往謝住家及國小辦公處所，扣得手機、微型攝影機、行動硬碟及大批影像與光碟
檢方認謝涉無故拍錄他人性影像及未遂罪嫌、兒童及少年性剝削防制條例中無故拍攝未成年人性影像罪嫌，且謝所犯8罪間，犯意各別，行為互異，請予分論併罰。
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