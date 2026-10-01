快訊

康乃爾大學「7惡狼下藥性侵」女大生 1人遭爆疑為南韓已故前總理金孫

獨／華南金董座與投信工會理事長赴勞動部 若4合1破局最壞情況曝光

以為沒事？民眾遊陸帶豬肉乾回台爽PO網 防檢署追查開罰20萬

聽新聞
0:00 / 0:00

國小營養師教室、廁所偷拍共8名女同事、學童受害 檢方偵結起訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市某國小謝姓男營養師2年來涉持手機或架設微型攝影機，在教室、活動中心或殘障廁所等處，偷拍4名女同事與4名女童如廁或裙底風光，經女同事察覺後報警，檢警6月間赴謝住處及辦公處所搜索，查扣相關設備及性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴。

檢方起訴，謝今年4月間在國小2樓教室內，持手機欲偷拍甲女同事裙底風光，但因光線問題，未能攝錄其私密處而未遂。

另他2年來在活動中心殘障廁所內，以及2樓教室及廁所等處，架設微型攝影機或手機，拍攝乙女、丙女、丁女更衣、如廁過程中裸露下體的影像畫面。

同時，計有4名女童在不知情的情況下，前往相關廁所如廁時，遭他手持或架設的微型攝影機拍攝如廁時裸露下體及性影像畫面。

案經1名受害女同事察覺有異後報警，警方於6月1日持搜索票前往謝住家及國小辦公處所，扣得手機、微型攝影機、行動硬碟及大批影像與光碟

檢方認謝涉無故拍錄他人性影像及未遂罪嫌、兒童及少年性剝削防制條例中無故拍攝未成年人性影像罪嫌，且謝所犯8罪間，犯意各別，行為互異，請予分論併罰。

檢警6月間赴謝男住處及辦公處所搜索，查扣相關設備及性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴。聯合報系資料照
檢警6月間赴謝男住處及辦公處所搜索，查扣相關設備及性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴。聯合報系資料照

營養師 偷拍 廁所

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南國小營養師涉偷拍遭訴 市府解聘、終身不得進教育場域

妙齡女搭捷運遭Apple Watch遙控偷拍 象山站噁男翻閘門落跑仍在逃

狼父性侵女兒 還猥褻借宿同學

女子落入愛情陷阱！幫男友「泰國攜回夾毒行李箱」在桃機被抓

相關新聞

國小營養師教室、廁所偷拍共8名女同事、學童受害 檢方偵結起訴

台南市某國小謝姓男營養師2年來涉持手機或架設微型攝影機，在教室、活動中心或殘障廁所等處，偷拍4名女同事與4名女童如廁或裙底風光，經女同事察覺後報警，檢警6月間赴謝住處及辦公處所搜索，查扣相關設備及性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴。

狼師針孔藏教室偷拍女童裙底還用AI生成裸照 再判2年獲緩刑

台南市謝姓國小班導被控找女學生當小老師，趁女學生彎腰改作業，拿手機從後方偷拍裙底風光，一審判他應執行2年並獲緩刑，不服上訴中；他又被訴以針孔攝影機藏放在教室後方地板上偷拍，再轉貼在筆電內，還以裸照生成器生成其裸照，案經調解，一審再判他應執行2年並獲緩刑。

黃子佼緩刑4年免關 赴新店戒治所打掃環境180小時

藝人黃子佼在創意私房購買、下載2341部少年性影像，與37名被害人達成和解並賠償完畢，依違反個人資料保護法判刑1年6月，緩刑4年定讞，不用入獄。台北地檢署觀護人安排他至新店戒治所打掃環境，已完成180小時義務勞務，緩刑期間仍要定期向觀護人報到。

「車震」拍片留紀念判1年2月 法官：同意性行為不代表同意拍攝

張姓男子與女網友「車震」、投宿旅店發生性關係，以手機錄下性愛片，女方提告，張被訴；張辯稱，經過女網友同才拍攝，台北地院認為，同意性交行為並不代表同意拍攝性影像，依2個個人資料保護法非公務機關非法蒐集個人資料罪判張應執行有期徒刑1年2月。可上訴。

台中恐怖情殺...大馬路邊狠刺死前女友 法院斥泯滅人性再延長羈押2月

台中今年3月驚傳當街恐怖情殺，陳姓男子甩掉巴姓女治療師後再求復合遭拒，當街持刀猛砍、狠刺巴女脖子斃命，手段凶殘，涉嫌殺人遭起訴、羈押至今；台中地院直言，陳男行凶戴帽遮掩容貌、被警察追到死巷才落網，不顧路人制止在大馬路邊殺人，泯滅人性，裁定他延長羈押2月，可抗告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。