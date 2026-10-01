快訊

康乃爾大學「7惡狼下藥性侵」女大生 1人遭爆疑為南韓已故前總理金孫

獨／華南金董座與投信工會理事長赴勞動部 若4合1破局最壞情況曝光

以為沒事？民眾遊陸帶豬肉乾回台爽PO網 防檢署追查開罰20萬

聽新聞
0:00 / 0:00

台南國小營養師涉偷拍遭訴 市府解聘、終身不得進教育場域

中央社／ 台南1日電

台南市某間國小謝姓男營養師，涉嫌2024年起以手機及微型針孔攝影機偷拍女同事及女學生，台南地檢署偵結起訴，南市府教育局也終止契約解聘，終身不得進入教育場域。

台南檢警調查，謝男涉嫌多次在校內廁所、教室及活動中心身障廁所等，鎖定1名女同事偷拍更衣、如廁、裙底等影像，且將偷拍對象擴大到其他女同事及校內女學生，受害者有4名女同事及4名女學生。

1名受害女同事察覺有異，通報校方及報警，檢警6月搜索謝男住家和學校辦公室，查扣犯案用手機、微型攝影機和行動硬碟，鑑識涉案事證明確。南檢偵結，依涉犯無故攝錄他人性影像、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴。

教育局今天告訴中央社記者，校方獲報立刻介入調查，謝男今年7月終止契約解聘，並登載不適任人員通報系統，終身不得再進入教育場域。

教育局說明，在警方偵辦性騷擾事件過程中，學校全力配合，啟動校園性別事件調查，且完成全校防針孔巡檢，最後未發現針孔設備。

偷拍 台南 營養師

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

妙齡女搭捷運遭Apple Watch遙控偷拍 象山站噁男翻閘門落跑仍在逃

教團幹部涉售原味內褲、疑與未成年性行為 屏教產宣布解職送主管機關

民族國小9生吃完營養午餐身體不適 衛生局稽查廚房揪2缺失

松山區10名國小生爆食小卷後吐瀉 教育局曝學生狀況：檢體已送驗

相關新聞

國小營養師教室、廁所偷拍共8名女同事、學童受害 檢方偵結起訴

台南市某國小謝姓男營養師2年來涉持手機或架設微型攝影機，在教室、活動中心或殘障廁所等處，偷拍4名女同事與4名女童如廁或裙底風光，經女同事察覺後報警，檢警6月間赴謝住處及辦公處所搜索，查扣相關設備及性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴。

狼師針孔藏教室偷拍女童裙底還用AI生成裸照 再判2年獲緩刑

台南市謝姓國小班導被控找女學生當小老師，趁女學生彎腰改作業，拿手機從後方偷拍裙底風光，一審判他應執行2年並獲緩刑，不服上訴中；他又被訴以針孔攝影機藏放在教室後方地板上偷拍，再轉貼在筆電內，還以裸照生成器生成其裸照，案經調解，一審再判他應執行2年並獲緩刑。

黃子佼緩刑4年免關 赴新店戒治所打掃環境180小時

藝人黃子佼在創意私房購買、下載2341部少年性影像，與37名被害人達成和解並賠償完畢，依違反個人資料保護法判刑1年6月，緩刑4年定讞，不用入獄。台北地檢署觀護人安排他至新店戒治所打掃環境，已完成180小時義務勞務，緩刑期間仍要定期向觀護人報到。

「車震」拍片留紀念判1年2月 法官：同意性行為不代表同意拍攝

張姓男子與女網友「車震」、投宿旅店發生性關係，以手機錄下性愛片，女方提告，張被訴；張辯稱，經過女網友同才拍攝，台北地院認為，同意性交行為並不代表同意拍攝性影像，依2個個人資料保護法非公務機關非法蒐集個人資料罪判張應執行有期徒刑1年2月。可上訴。

台中恐怖情殺...大馬路邊狠刺死前女友 法院斥泯滅人性再延長羈押2月

台中今年3月驚傳當街恐怖情殺，陳姓男子甩掉巴姓女治療師後再求復合遭拒，當街持刀猛砍、狠刺巴女脖子斃命，手段凶殘，涉嫌殺人遭起訴、羈押至今；台中地院直言，陳男行凶戴帽遮掩容貌、被警察追到死巷才落網，不顧路人制止在大馬路邊殺人，泯滅人性，裁定他延長羈押2月，可抗告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。