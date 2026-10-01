台南國小營養師涉偷拍遭訴 市府解聘、終身不得進教育場域

台南市某間國小謝姓男營養師，涉嫌2024年起以手機及微型針孔攝影機偷拍女同事及女學生，台南地檢署偵結起訴，南市府教育局也終止契約解聘，終身不得進入教育場域。

台南檢警調查，謝男涉嫌多次在校內廁所、教室及活動中心身障廁所等，鎖定1名女同事偷拍更衣、如廁、裙底等影像，且將偷拍對象擴大到其他女同事及校內女學生，受害者有4名女同事及4名女學生。

1名受害女同事察覺有異，通報校方及報警，檢警6月搜索謝男住家和學校辦公室，查扣犯案用手機、微型攝影機和行動硬碟，鑑識涉案事證明確。南檢偵結，依涉犯無故攝錄他人性影像、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴。

教育局今天告訴中央社記者，校方獲報立刻介入調查，謝男今年7月終止契約解聘，並登載不適任人員通報系統，終身不得再進入教育場域。

教育局說明，在警方偵辦性騷擾事件過程中，學校全力配合，啟動校園性別事件調查，且完成全校防針孔巡檢，最後未發現針孔設備。