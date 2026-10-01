狼師針孔藏教室偷拍女童裙底還用AI生成裸照 再判2年獲緩刑

台南市謝姓國小班導被控找女學生當小老師，趁女學生彎腰改作業，拿手機從後方偷拍裙底風光，一審判他應執行2年並獲緩刑，不服上訴中；他又被訴以針孔攝影機藏放在教室後方地板上偷拍，再轉貼在筆電內，還以裸照生成器生成其裸照，案經調解，一審再判他應執行2年並獲緩刑。

檢方起訴，謝自2023年8月間起在台南某國小擔任導師，明知7名女童均為未滿12歲兒童，於2024年9月至10月間，將以不詳方式取得她們照片，使用「DeepNude Pro」生成式人工智慧軟體，製作成裸露胸部圖畫共9張。

同時，檢方再追出謝將針孔微型攝影機1台藏放在教室後方座位前地板上，並使用其所有手機1支連結該攝影機，趁4名女童不知情情形下，攝錄其裙底、大腿根部身體隱私部位性影像，隨後在其住處內，將其性影像剪下、貼上至其持有筆記型電腦內重製，共計25張。

此外，他也在國小操場及教室內，使用手機攝錄另名女童短褲底、大腿根部身體隱私部位性影像11張，並在住處將該性影像剪下、貼上至他持有筆記型電腦內重製11張性影像。

謝於偵查及審理時均坦承不諱，與7名女童及其7名法定代理人分別於警詢指訴相符，並有扣案筆電及手機內照片、台南市刑大數位鑑識報告及和解書等佐證，事證明確。

台南地院合議庭指出，謝所拍攝及重製性影像，均以偷拍方式對不知情兒童為之，是犯兒童及少年性剝削防制條例中製造兒童與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥圖畫罪，以及無故重製兒童性影像罪。

謝拍攝兒童性影像後，再無故重製於筆記型電腦內供己觀賞，侵害同一保護兒童性發展自主與身心健全成長社會法益，並未擴大損害範圍，他拍攝兒童性影像行為應為後階段無故重製行為所吸收。謝所犯6罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

合議庭審酌，謝犯後坦承犯行，並與全數被害人達成調解及履行完畢，其犯後態度尚屬良好，並積極接受心理治療等一切情狀，依法量處其刑。

合議庭指出，謝曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑宣告，但尚未確定。謝因一時短於失慮，誤觸刑章，固屬不法，但考量他犯後坦承犯行，正視己非，深表悔悟，且與本案全數被害人達成調解並履行完竣，徵得被害人及家長諒解，均同意給予他緩刑機會。同時，謝已因本案而遭解聘，未再從事教職，再犯可能性已大幅降低。

合議庭認他犯製造兒童與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥圖畫罪處1年6月，又犯無故重製兒童性影像罪共5罪，各處1年5月，應執行2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並提供240小時義務勞務，及接受法治教育課程4場次。