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黃子佼緩刑4年免關 赴新店戒治所打掃環境180小時

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

藝人黃子佼創意私房購買、下載2341部少年性影像，與37名被害人達成和解並賠償完畢，依違反個人資料保護法判刑1年6月，緩刑4年定讞，不用入獄。台北地檢署觀護人安排他至新店戒治所打掃環境，已完成180小時義務勞務，緩刑期間仍要定期向觀護人報到。

今年6月他首度因緩刑期間附保護管束，以受保護管束人身分至台北地檢署觀護人室報到。他再度穿著藍襯衫戰袍，不發一語進入北檢報到。

黃獲緩刑宣告免入監獄，北檢安排他在今年7、8、9月完成3次法制教育課程，且從今年8月初至9月上旬，密集至新店戒治所打掃環境，已完成180小時義務勞務，由於緩刑4年付保護管束，黃在期間內容得定期向觀護人報到。

黃子佼2014年2月12日起註冊為「創意私房」論壇的會員，陸續購買兒童或少年裸露胸部、性器官及性交的影像，再下載、儲存在硬碟。黃在二審宣判前透過律師聲明表示，已與全數被害人達成和解，他深知若沒有下載就沒有人會供給，對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒。

黃購買、下載創意私房少年性影像案，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例判8月徒刑，併科罰金10萬元，二審與37名被害人達成和解並賠償完畢，改依違反個人資料保護法判1年6月徒刑，緩刑4年，應服180小時義務勞務，並參加3場次法治教育。最高法院今年5月判決駁回上訴定讞。

藝人黃子佼因創意私房購買、下載2341部少年性影像案，緩刑4年定讞，台北地檢署安排他至新店戒治所打掃環境，已完成180小時義務勞務，緩刑期間仍要定期向觀護人報到。聯合報系資料照片
藝人黃子佼因創意私房購買、下載2341部少年性影像案，緩刑4年定讞，台北地檢署安排他至新店戒治所打掃環境，已完成180小時義務勞務，緩刑期間仍要定期向觀護人報到。聯合報系資料照片

黃子佼 北檢 創意私房

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