「車震」拍片留紀念判1年2月 法官：同意性行為不代表同意拍攝

張姓男子與女網友「車震」、投宿旅店發生性關係，以手機錄下性愛片，女方提告，張被訴；張辯稱，經過女網友同才拍攝，台北地院認為，同意性交行為並不代表同意拍攝性影像，依2個個人資料保護法非公務機關非法蒐集個人資料罪判張應執行有期徒刑1年2月。可上訴。

張與被害人是Instagram網友，2024年6月開始以Instagram或LINE聊天。2024年6月16日凌晨2時，張在自用小客車後座與被害人性交，無視對方拒絕，持手機拍攝2人的性愛片，攝得包含女網友臉部、身體等影像。

2024年6月17日晚間9時，張在住處與女網友性愛，再次拍攝2人性行為，女網友訴請檢警偵辦，檢察官將張起訴。

張否認犯行，辯稱拍攝前都有跟女友說要拍影片作紀念「她只擔心會拍到臉外流，沒有跟我說不要拍，我有明確表明不會外流」，張說，如果女網友不同意拍攝的話，應該會在當下反抗而非繼續進行性行為。

被害人證稱，她從未同意張拍攝性影像，有用手去撥開手機的鏡頭，叫張不要再拍「我有很明確地告訴他我不願意拍攝影像，也希望他把影片刪除」，不過，張完全沒有停止拍攝。

被害人還說，第2次張再持手機拍攝時，她一樣有反抗，對張表示「不要再拍了，我真的生氣了」，還用雙手遮住臉部，自然而然才有這些防禦動作。

法官勘驗性愛影像發現，被害人向張表示「不要再拍了，會拍到臉」、「我真的要生氣了」，再勘驗張與女網友LINE對話，女網友表示「那你會尊重我嗎」、「我連做夢都會夢到那個影片外流」，證明女網友不同意張拍攝性影像。

合議庭認為，「同意性交行為並不代表同意拍攝性影像」，縱然有性交行為的進行也不足證明被害人同意拍攝，張應正視並尊重女網友對性隱私權的自主決定，而不是以藉口合理化自己的行為。

判決指出，張姓男子無視被害人不願拍攝面部特徵、裸露身體及性交行為影像，對性別平等意識及性隱私維護概念嚴重欠缺，不思尊重女性，法治觀念薄弱不足，審酌張迄今否認犯行也未與被害人和解，依法量刑，以示懲儆。