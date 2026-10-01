台中恐怖情殺...大馬路邊狠刺死前女友 法院斥泯滅人性再延長羈押2月

台中今年3月驚傳當街恐怖情殺，陳姓男子甩掉巴姓女治療師後再求復合遭拒，當街持刀猛砍、狠刺巴女脖子斃命，手段凶殘，涉嫌殺人遭起訴、羈押至今；台中地院直言，陳男行凶戴帽遮掩容貌、被警察追到死巷才落網，不顧路人制止在大馬路邊殺人，泯滅人性，裁定他延長羈押2月，可抗告。

台中地院表示，9月29日訊問陳男後，認為他犯殺人等嫌疑重大，有逃亡之虞，且陳行凶前戴棒球帽遮掩容貌，案發後隨即開車逃逸，經警鳴笛追逐仍不停，因開到死巷無法脫逃才被逮，有逃避之舉。

中院也認為，陳僅因巴女無意復合就剝奪其生命，甚至行凶時有民眾、熱心路人阻止，陳仍不為所動執意殺人，泯滅人性，且在大馬路邊犯案，對社會治安影響極巨，裁定他自10月8日起延長羈押2月。

全案源於，陳男（30歲）家住台南並從事金融保險業，與擔任職能治療師的巴女（25歲）曾交往，後來分手後陳糾纏不休，為求和巴女復合不成就心生怨恨，事先買好2把刀準備行刺。

檢警調查，陳男2025年8月提議分手，後又和巴聯繫表達希望復合，但對方不理睬、回覆，陳今年3月11日晚上以facetime向巴恫嚇「你不會怕嗎？如果你會離開這個世界也不會怕嗎？」還揚言到她家樓下。

陳再用巴女帳號、密碼登入其IG、臉書，及Gmail帳戶窺視其發文、對話紀錄及租屋資訊，得知巴女將搬家，就買定位器、水果刀預謀犯案，今年3月27日低定位器偷裝到巴機車上，並用手機APP觀看其GPS定位掌握追蹤。

陳當晚5點多開車到台中市，徒步到西區忠明路、華美西街口在巴女樓下等待，巴回家在4、5樓梯遇見陳男，陳亮出水果刀脅迫她下樓。

巴女害怕趁隙逃逸，陳卻當眾追趕、揮刀刺向其頸部、身體，並持續追殺，巴女因失血過多體力不支倒地，陳竟再持刀朝巴頭部、臉部連續刺好幾下，最後將刀子刺進巴女右頸，確認她死亡後才步行、駕車逃逸；檢方偵結依殺人等罪嫌起訴，由國民法庭審理。

當街持刀猛砍、狠刺巴女脖子斃命，手段凶殘，涉嫌殺人遭起訴、羈押至今。聯合報系資料照

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線