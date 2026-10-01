快訊

AI行程全白做！東京獨旅「ChatGPT卡死打不開」崩潰 關鍵地雷曝光

2026流感、新冠疫苗開打！公費時程對象、疫苗廠牌、施打禁忌一次看

大逆轉！史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審全部無罪

聽新聞
0:00 / 0:00

台中恐怖情殺...大馬路邊狠刺死前女友 法院斥泯滅人性再延長羈押2月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中今年3月驚傳當街恐怖情殺，陳姓男子甩掉巴姓女治療師後再求復合遭拒，當街持刀猛砍、狠刺巴女脖子斃命，手段凶殘，涉嫌殺人遭起訴、羈押至今；台中地院直言，陳男行凶戴帽遮掩容貌、被警察追到死巷才落網，不顧路人制止在大馬路邊殺人，泯滅人性，裁定他延長羈押2月，可抗告。

台中地院表示，9月29日訊問陳男後，認為他犯殺人等嫌疑重大，有逃亡之虞，且陳行凶前戴棒球帽遮掩容貌，案發後隨即開車逃逸，經警鳴笛追逐仍不停，因開到死巷無法脫逃才被逮，有逃避之舉。

中院也認為，陳僅因巴女無意復合就剝奪其生命，甚至行凶時有民眾、熱心路人阻止，陳仍不為所動執意殺人，泯滅人性，且在大馬路邊犯案，對社會治安影響極巨，裁定他自10月8日起延長羈押2月。

全案源於，陳男（30歲）家住台南並從事金融保險業，與擔任職能治療師的巴女（25歲）曾交往，後來分手後陳糾纏不休，為求和巴女復合不成就心生怨恨，事先買好2把刀準備行刺。

檢警調查，陳男2025年8月提議分手，後又和巴聯繫表達希望復合，但對方不理睬、回覆，陳今年3月11日晚上以facetime向巴恫嚇「你不會怕嗎？如果你會離開這個世界也不會怕嗎？」還揚言到她家樓下。

陳再用巴女帳號、密碼登入其IG、臉書，及Gmail帳戶窺視其發文、對話紀錄及租屋資訊，得知巴女將搬家，就買定位器、水果刀預謀犯案，今年3月27日低定位器偷裝到巴機車上，並用手機APP觀看其GPS定位掌握追蹤。

陳當晚5點多開車到台中市，徒步到西區忠明路、華美西街口在巴女樓下等待，巴回家在4、5樓梯遇見陳男，陳亮出水果刀脅迫她下樓。

巴女害怕趁隙逃逸，陳卻當眾追趕、揮刀刺向其頸部、身體，並持續追殺，巴女因失血過多體力不支倒地，陳竟再持刀朝巴頭部、臉部連續刺好幾下，最後將刀子刺進巴女右頸，確認她死亡後才步行、駕車逃逸；檢方偵結依殺人等罪嫌起訴，由國民法庭審理。

當街持刀猛砍、狠刺巴女脖子斃命，手段凶殘，涉嫌殺人遭起訴、羈押至今。聯合報系資料照
當街持刀猛砍、狠刺巴女脖子斃命，手段凶殘，涉嫌殺人遭起訴、羈押至今。聯合報系資料照

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台中 情殺 前女友

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄購毒賒帳惹殺機 養生館命案…4惡煞砍死2男收押禁見

桃市議員張肇良生日交保夢碎 涉收賄60萬法院裁定羈押3月

跟騷命案 一道拖痕留下遺憾

影／陸空夾擊警無人機追逃亡詐團首腦 68人被害1人遭詐1400萬最慘

相關新聞

黃子佼緩刑4年免關 赴新店戒治所打掃環境180小時

藝人黃子佼在創意私房購買、下載2341部少年性影像，與37名被害人達成和解並賠償完畢，依違反個人資料保護法判刑1年6月，緩刑4年定讞，不用入獄。台北地檢署觀護人安排他至新店戒治所打掃環境，已完成180小時義務勞務，緩刑期間仍要定期向觀護人報到。

「車震」拍片留紀念判1年2月 法官：同意性行為不代表同意拍攝

張姓男子與女網友「車震」、投宿旅店發生性關係，以手機錄下性愛片，女方提告，張被訴；張辯稱，經過女網友同才拍攝，台北地院認為，同意性交行為並不代表同意拍攝性影像，依2個個人資料保護法非公務機關非法蒐集個人資料罪判張應執行有期徒刑1年2月。可上訴。

台中恐怖情殺...大馬路邊狠刺死前女友 法院斥泯滅人性再延長羈押2月

台中今年3月驚傳當街恐怖情殺，陳姓男子甩掉巴姓女治療師後再求復合遭拒，當街持刀猛砍、狠刺巴女脖子斃命，手段凶殘，涉嫌殺人遭起訴、羈押至今；台中地院直言，陳男行凶戴帽遮掩容貌、被警察追到死巷才落網，不顧路人制止在大馬路邊殺人，泯滅人性，裁定他延長羈押2月，可抗告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。