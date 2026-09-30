餐敘腿貼女員工又雙手貼胸 北市市場處前副處長高群荐判刑7月

台北市市場處前副處長高群荐被控在餐敘時坐在女員工右側，以左大腿外側完全貼合女員工右大腿外側10分鐘，餐敘結束前，利用抽獎活動以雙手穿過女員工腋下、緊貼女員工胸部10秒，依利用權勢猥褻罪起訴，台北地院審理，高否認犯行，法官採被害人、證人指述，判高有期徒刑7月。可上訴。

案發後，市場處接獲申訴調查，決議高性騷擾成立，市府於2024年11月21日核布高記2大過免職。

檢方指控，高群荐2024年1月19日晚上6時參與台北市信義區舉辦例行性餐敘時，於逐桌敬酒至被害人所坐桌次之際，落坐在被害人板凳右側，以左大腿外側完全貼合女員工右大腿外側10分鐘才起身離開。

另於餐敘尾聲，女員工與同事站在舞台前方等候抽獎，高站立於女員工前方，以雙手穿過她的兩側腋下、身體緊靠她胸部「熊抱」10秒，女員工提告，高被訴。

高否認犯行，辯稱當天餐敘有很多桌，不可能在女員工那桌待5至10分鐘，他的大腿也沒有跟女員工的大腿貼合，站在舞台時，則是抱著女員工手臂外側、拍2下就離開。

女員工證稱，案發當天高群荐總共有2次猥褻行為，第1次她和高說「我已經結婚了，請不要這樣」，高回「我也結婚了，沒關係」，第2次高以雙手從腋下穿到背後方式擁抱她，還在她耳邊說「很有感覺」。

法官另傳喚5名證人調查，證詞一致指向高群荐抱人時，會以全身重量下壓，認定高慣以此種方式擁抱，被害人所述可採。

法官審理認為，高群荐是機關副處長，也是考績會的主席，為被害女員工上司，對被害人有職務上監督關係，另對被害人的考績、未來升遷有影響力，被害人對高難免多所顧慮，僅能隱忍屈從，高的行為成立犯罪。

判決指出，高利用權勢猥褻，已踰越上下屬間人際關係相互尊重的行止，致被害人蒙受身心痛苦，欠缺尊重他人身體自主權利觀念；高所辯避重就輕，迄今尚與女員工達成調解或和解，犯後態度不佳，依法量刑。