露營洗澡驚見手機伸入門外 台東警迅速查緝涉案男子聲押獲准

台東海線一處露營區驚傳疑似偷拍事件，有露友9月26日晚間在營區浴室洗澡，結束沐浴準備拿取掛在門外掛勾上的衣物時，赫然發現有人從浴室門外伸手，高舉手機將鏡頭對準浴室內，當事人立即大聲喝斥，並提醒其他正在洗澡的露友提高警覺。成功警分局獲報後迅速查緝，將涉案男子逮捕，後續依妨害秘密等罪嫌移送地檢署，法院裁定羈押。

成功警分局今天表示，日前接獲網友在臉書社團反映，中秋連假期間海線一處露營區疑發生妨害秘密案件，警方獲報後立即派遣警力前往調查，並迅速查緝嫌疑人依法逮捕。

警方指出，案件後續依妨害秘密等罪嫌解送台東地檢署，檢方再向台東地方法院聲請羈押，經法院裁准羈押，全案持續依法偵辦。

據了解，當事人事後在臉書社團「露營公社」發文表示，9月26日晚間9點多，朋友在營區浴室洗澡，沐浴結束後正準備伸手拿取掛在浴室門外掛勾上的衣物，卻意外發現有人在門外高舉手臂，手機鏡頭疑似朝浴室內拍攝。

發現異狀後，當事人立即出聲質問「是誰拿橘色iPhone偷拍？」並趕緊提醒其他正在使用浴室的露友注意，現場聲音也可能被營區監視器錄下。事件發生後，多名露友主動協助追查，依據事發時間及監視器影像，尋找當時曾往浴廁方向移動的可疑人士。

露友當晚一路追查至深夜12點多，並找到疑似與偷拍事件相關的物證及人士，隔日上午也持續確認相關情況。事件曝光後，當事人重新發布貼文，希望透過公開提醒，讓其他露友提高警覺，避免類似情況再次發生。

成功警分局呼籲，民眾切勿因一時衝動觸法，外出旅遊、住宿或露營時也應提高警覺，若發現可疑人士或疑似犯罪情形，應立即撥打110報案，警方將依法查處，維護民眾人身及隱私安全。