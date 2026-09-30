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屏縣教團幹部疑與未成年性行為 另涉刊登不雅照、賣原味內褲

聯合報／ 記者柯美儀潘奕言／連線報導

屏東縣教育產業工會幹部同時任職南部某國小特教教師，長期以「教育專家、好爸爸」形象面對社會，私下卻涉在社群刊登不雅照、販售原味內褲，甚至與未成年發生性行為。工會理事長郭瑋真表示，依會內程序解除幹部所有職務、啟動會員處分程序，並向教育主管機關檢舉。

幹部昨於臉書發文回應，質疑屏教產因「校事會議存廢爭議」，製造新的新聞焦點企圖掩蓋問題，「這是政治人物慣用的手法」，但工會不是政治秀場，會員提出疑問，工會就應正面回應，有幹部受處置，更應交代依據、程序與決議。

幹部表示「校事會議該不該廢？屏教產的立場應該公開說清楚」，屏教產法務中心副執行長吳忠勳身為退休教師，卻反對廢除校事會議，應該對吳承接相關案件及涉及的利益關係說明清楚。

郭瑋真昨代表全體幹部向社會致歉，表示近期接獲陳情，指一名工會幹部疑涉及個人營利性私人服務，包括從事男性私密處除毛、販售原味內褲，及在社群媒體刊登不雅照片等。另有Ｄｃａｒｄ留言指幹部涉與學生間性行為，恐傷害教師形象及教育人員基本職業操守與倫理。

郭瑋真說，目前仍待主管機關、司法及性平調查機制進一步查證，工會並非調查或司法單位，不會在調查完成前替任何人定罪。

吳忠勳則說，教師販售原味內褲、從事男性私密處修毛服務，可能涉及違法兼職，且有損害學校及教師形象之虞。若與未成年學生發生性行為，則涉及刑事犯罪。依教師法規定，學校最重可予以解聘，且終身不得再聘任為教師。

屏教產呼籲，如曾有學生、教師或其他教育工作者因相關事件受到傷害，請勇敢站出來檢舉；若因壓力、恐懼或其他原因不敢發聲，工會將另行公告正式反映管道，並依法協助轉介至適當的主管機關或司法、性平調查機制。

幹部 未成年 性行為

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