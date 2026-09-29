摸黑闖晾衣場偷女內褲自瀆射精 噁男認罪遭判拘役20日

彰化縣王姓男子今年4月間隨機找一處晾衣場的女性內褲，拿到角落以自慰方式射精在內褲上再掛回晾衣架，內褲所有人發現內褲沾黏液，查看自家監視器影像後報警。彰化地方法院審結，依犯毀損他人物品罪，判處王男拘役20日。可上訴。

彰化地檢署檢察官聲請簡易判決書刑書指出，王男今年4日某日清晨3點多到4點間為滿足一己性欲，到自己住家附近一家沒設門扇的晾衣場，揀選1件女性內褲（價值100元），到一旁隱密角落，以自瀆射精在女內褲上再掛回晾衣架，內褲所有人翌日收內褲時發現上面有黏液，查看自家監視器影像，發現被陌生男子拿到角落，猜測是精液，氣得報警。

彰化地院法官認為，王男拿女性內褲並自瀆射精在上面，雖未具損壞內褲本體，然已使內褲汙損，使原有的個人衛生保健效用遭受破壞，無從經所有人繼續使用，屬「致令不堪用」。

彰化地院審酌，王男毀損內褲，除侵害所有人的財產權，使所有人產生嫌惡感，也可能造成附近住戶恐慌，所為實為不該，考量王男犯後坦承犯行，前無犯罪前科，暨自陳教育程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金的折算標準。