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摸黑闖晾衣場偷女內褲自瀆射精 噁男認罪遭判拘役20日

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣王姓男子今年4月間隨機找一處晾衣場的女性內褲，拿到角落以自慰方式射精在內褲上再掛回晾衣架，內褲所有人發現內褲沾黏液，查看自家監視器影像後報警。彰化地方法院審結，依犯毀損他人物品罪，判處王男拘役20日。可上訴。

彰化地檢署檢察官聲請簡易判決書刑書指出，王男今年4日某日清晨3點多到4點間為滿足一己性欲，到自己住家附近一家沒設門扇的晾衣場，揀選1件女性內褲（價值100元），到一旁隱密角落，以自瀆射精在女內褲上再掛回晾衣架，內褲所有人翌日收內褲時發現上面有黏液，查看自家監視器影像，發現被陌生男子拿到角落，猜測是精液，氣得報警。

彰化地院法官認為，王男拿女性內褲並自瀆射精在上面，雖未具損壞內褲本體，然已使內褲汙損，使原有的個人衛生保健效用遭受破壞，無從經所有人繼續使用，屬「致令不堪用」。

彰化地院審酌，王男毀損內褲，除侵害所有人的財產權，使所有人產生嫌惡感，也可能造成附近住戶恐慌，所為實為不該，考量王男犯後坦承犯行，前無犯罪前科，暨自陳教育程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金的折算標準。

彰化地方法院對自瀆射精在女性內褲上面的王姓男子犯毀損他人物品罪，處拘役20日。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院對自瀆射精在女性內褲上面的王姓男子犯毀損他人物品罪，處拘役20日。記者簡慧珍／攝影

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