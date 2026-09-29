自強號鄰座陌生男頻碰大腿腰部性騷 女子報警嘉檢起訴

一名27歲葉姓男子今年5月底搭乘台鐵新自強號，列車行經嘉義路段時，涉嫌多次以手肘碰觸鄰座陌生女子的大腿及腰部，女子不堪遭陌生男子多次碰觸，事後報警提告。葉男偵訊時坦承相關行為，嘉義地檢署依性騷擾防治法相關罪嫌將他起訴。

起訴書表示，葉男與女子並不相識，今年5月31日上午9時10分至9時30分左右，兩人搭乘行經嘉義市、嘉義縣路段的台鐵第161次新自強號，葉男涉嫌在第7節車廂內，多次以手肘碰觸坐在左側女子的右大腿及腰部。女子事後提出告訴，由鐵路警察局高雄分局報請偵辦。

檢方調查，葉男對相關行為坦承不諱，與女子向警方陳述的情節相符，另有指認紀錄、列車監視器影像翻拍照片7張及影像光碟等資料佐證，認為相關事證明確。

檢方認為，大腿、腰部並非一般正常社交情況下，可任由陌生人隨意碰觸的部位，葉男與女子素不相識，未經同意刻意碰觸，已讓對方感到不舒服，依當時環境、雙方關係及碰觸方式等情況判斷，已涉及性騷擾。

檢方依性騷擾防治法相關罪嫌將葉男起訴。另葉男先前曾因公共危險案件遭判刑2月，2024年9月執行完畢，檢方認為本案符合累犯要件，請法院依法審酌加重其刑，全案將由嘉義地院審理。