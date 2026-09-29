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妙齡女搭捷運遭Apple Watch遙控偷拍 象山站噁男翻閘門落跑仍在逃

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

一名23歲女子本月26日從台北捷運象山站要出站，搭乘手扶梯發現疑遭後方一名男子以Apple Watch遙控手機偷拍裙底，質問時對方翻越捷運閘門逃離，警方調閱監視器追查，依妨害性隱私、妨害秘密罪嫌偵辦。

警方調查，這名女子26日晚間約10時許在北捷象山站搭乘手扶梯時，回頭發現一名男子所戴Apple Watch的螢幕顯示她裙底影像，同行友人上前詢問，該男翻越捷運閘門逃離。

該女稍晚由友人陪同赴信義警分局三張犁派出所，提出妨害性隱私、妨害秘密罪告訴，警方受理報案，正在調閱監視器影像追查涉案男子身分及行蹤。

該女上網貼文指出，小心象山站的偷拍噁男，當天與朋友搭到象山站搭手扶梯往上時，回頭瞄到該男使用Apple watch相機遙控器拍她裙底，感覺是慣犯，問他是不是偷拍，叫他拿出手機檢查，結果心虛跳出跑走，有追上去但他跑太快追不到，女生真的要小心。

警方呼籲，民眾如發現偷拍，應注意自身安全，儘速向站務人員求助或報警，並保留相關線索供警方調查。

一名女子從台北捷運象山站要出站，搭乘手扶梯發現疑遭後方一名男子偷拍裙底，由友人陪同赴信義警分局三張犁派出所報案。記者李奕昕／翻攝
一名女子從台北捷運象山站要出站，搭乘手扶梯發現疑遭後方一名男子偷拍裙底，由友人陪同赴信義警分局三張犁派出所報案。記者李奕昕／翻攝

Apple Watch 捷運 偷拍 北捷

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