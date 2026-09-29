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男搭台鐵伸手觸摸女子　嘉檢依性騷法起訴

中央社／ 記者黃國芳嘉義市29日電

葉姓男子被控今年5月間搭火車經嘉義段時，多次以手肘觸摸素不相識女子大腿與腰部，行為引起女子嫌惡而報警，葉男坦承不諱，並有監視器畫面佐證，嘉檢依違反性騷法起訴。

根據嘉義地檢署起訴書，27歲葉男今年5月31日上午搭乘行經嘉義縣市路段的台鐵新自強號列車，其旁邊坐一名素不相識年輕女子，葉男趁女子來不及抗拒，以手肘連續觸摸女子右大腿及腰部得逞。

嘉檢表示，被害女子對葉男觸摸行為不願忍氣吞聲，向鐵路警察報案；葉男到案坦承不諱，且有列車監視器影像等證物佐證，事證明確。

嘉檢說明，女性大腿與腰部並非正常禮儀得任由他人隨意撫摸部位，且雙方素不相識，葉男未經同意刻意觸摸，足以引起被害女子嫌惡與不舒服。

嘉檢表示，葉男曾受有期徒刑執行完畢，於徒刑執行完畢後5年內故意再犯有期徒刑案件為累犯，顯見其刑罰反應力薄弱，除依違反性騷擾防治法起訴外，建請依法加重其刑。

台鐵 性騷 嘉義

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