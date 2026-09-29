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同學爸爸摔斷腿顧到床上去 還傳性愛片嗆閨蜜媽判賠36萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名人夫摔傷腿，因家裡沒有電梯，好心接受女兒的黃姓高中女閨密提議，暫住黃女租屋處休養，不料黃女卻與人夫發生不倫，甚至囂張向閨密母親嗆聲，傳送兩人性愛片還稱「我還真有點招架不住，但過程很享受（爽）」，高雄高分院判黃女應賠償36萬元確定。

判決指出，人夫2023年10月摔斷右腿髖骨，當時黃女主動前往醫院陪同照護，人夫手術後，醫師叮嚀3個月內不能爬樓梯，由於家中臥室位在二樓，家裡也沒電梯，黃女便自告奮勇，稱她租屋處有電梯，可讓人夫休養3個多月。

2024年12月間，黃女突然打電話到人夫正宮的娘家，直接攤牌自爆早跟她丈夫同居1年，甚至傳送兩人性愛片下馬威，還傳訊稱「我還真有點招架不住？雖然，但，過程還是很享受（爽）」，正宮驚覺丈夫背叛，且出軌對象還是女兒高中同學，氣得提告求償76萬元。

黃女挨告後坦承早在人夫摔斷腿之前，兩人在2023年4月就已經交往、同居，直到2024年底才分手，且從人夫和妻子的對話紀錄來看，對方早已默許甚至同意她與人夫交往。

橋頭地院審理時，法官認為黃女提供的對話與錄音均為她與人夫的對話，根本無法證明正宮有任何默許或同意的意思，不採信她說法，判她要賠償36萬元。

黃女不服上訴，高雄高分院審理後，認為黃女明知道人夫是高中同學的父親，仍與他發生持續性關係，事後甚至傳送影片與訊息羞辱、刺激正宮，破壞他人婚姻圓滿。考量黃女從事直銷，月收入約4萬元，原審判處黃女賠償36萬元適當，上訴無理由，裁定駁回確定。

示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

性愛 爸爸 閨密

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