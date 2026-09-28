獸父性侵親生女！同窗借宿遭連環猥褻 惡劣行徑二審難逃重懲

苗栗縣一名單親父親在2025年間，涉嫌連續性侵親生女兒與猥褻女兒同學。他不僅趁女兒熟睡時褪去衣褲強行性侵，還在逼迫女兒口交後，隨即轉向撫摸借宿同窗的私密處，更把客廳當作洩欲場，肆無忌憚對兩名女童伸魔爪，冷血行徑導致女兒痛苦不堪，一度自殘、有輕生念頭。男子在偵查期間否認犯罪，直至法院審理時才改口認罪。台中高分院近日審結，依對未滿14歲女子犯強制性交等罪，駁回上訴，維持原審3年6月至7年10月不等刑期，未定應執行刑。

檢警調查，2025年9月至10月間，女兒同校同學因家庭因素，先後前往涉案男子位於苗栗市的住處借宿。豈料男子心生邪念，先於9月晚間，在客廳強行將手伸入女同學褲內猥褻。10月間他更變本加厲，逼迫女兒口交得逞後，隨即伸手揉捏女同學胸部與下體。同年12月31日跨年夜，男子甚至趁女兒熟睡脫去其衣物，待其驚醒後強行性侵得逞。

兩名女童身心嚴重重創，親生女兒深感痛苦而產生自殘想法，女同學也對此感到噁心陰影。校方察覺異狀通報後警方介入，檢方依對未滿14歲女子強制性交與強制猥褻等罪起訴。

苗栗地院審認，男子身為父親罔顧人倫與女童性自主權，危害甚鉅。考量其雖坦承犯行，但過去曾有妨害性自主前科獲緩刑，顯未記取教訓。一審重判強制性交兩罪各7年6月、7年10月；強制猥褻兩罪各3年6月、3年8月。

男子不服量刑，主張已於庭上坦白認罪且長年獨力撫養子女，認為原審未充分考量其悔意與家庭狀況，提起上訴爭取減刑自新。

台中高分院近日審結，認定男子行徑嚴重摧毀被害人健康成長的環境，對女童身心造成難以抹滅創傷。原審認事用法無違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案尚未確定。