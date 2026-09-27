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網文「與老師靈蛇交纏」吸睛 警查出應召站跨北市3區月入70萬

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市警方網路巡邏鎖定某應召站在網路論壇中刊登帶有「雙修」、「靈蛇交纏」等性暗示的媒介性交廣告，連假期間突襲搜索，當場查獲2名員工及1名男客，查扣現金、精油等證物，後續另查獲羅姓負責人，詢後依法送辦。

警方調查，該應召站在網路論壇中張貼廣告，標榜「身心靈能量SPA」課程，提及「雙修課程」、「靈蛇交纏」、「以胸、腿、肚子等部位幫你全身按摩」，另貼出「按摩老師」身材姣好的照片及個性介紹文，吸引尋芳客上門消費。

大安分局敦化南路派出所發現該應召站在轄內延吉街一帶設有據點，經蒐證齊全，9月25日突襲搜索該據點，當場查獲58歲吳姓女員工、56歲吳姓女按摩師及28歲張姓男客，查扣疑似性交易所得1萬8000元、帳冊、監視器設備等證物。

警方查出該應召站在台北市大安、中正、信義區皆有據點，9月25日至26日也同步清查其餘2處據點，扣回按摩精油、香氛蠟燭等證物，另查獲該連鎖應召站負責人、56歲羅姓女子到案。

據悉，該應召站在台北市各處設點、透過網路貼文吸客，已經營數月，每次性交易價值約6000元至3萬元不等，每月營業額高達70萬元。4人到案初步皆坦承犯行，警詢後分別依違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害風化等罪嫌移送台北地檢署偵辦，另依社會秩序維護法裁處。

警方表示，中秋連假期間警方仍持續執行各項治安勤務，對於利用合法行業名義掩護從事色情交易等不法行為，將持續積極查緝，對於跨區經營的不法應召業者也將持續追查，強化轄區治安維護。

該應召站在網路論壇中張貼廣告，標榜「身心靈能量SPA」課程，提及「雙修課程」、「靈蛇交纏」、「以胸、腿、肚子等部位幫你全身按摩」，另貼出「按摩老師」身材姣好的照片及個性介紹文，吸引尋芳客上門消費。圖／警方提供
該應召站在網路論壇中張貼廣告，標榜「身心靈能量SPA」課程，提及「雙修課程」、「靈蛇交纏」、「以胸、腿、肚子等部位幫你全身按摩」，另貼出「按摩老師」身材姣好的照片及個性介紹文，吸引尋芳客上門消費。圖／警方提供

該應召站在網路論壇中張貼廣告，標榜「身心靈能量SPA」課程，提及「雙修課程」、「靈蛇交纏」、「以胸、腿、肚子等部位幫你全身按摩」，另貼出「按摩老師」身材姣好的照片及個性介紹文，吸引尋芳客上門消費。圖／警方提供
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警方查出該應召站在台北市大安、中正、信義區皆有據點，9月25日至26日也同步清查其餘2處據點，扣回按摩精油、香氛蠟燭等證物。圖／警方提供
警方查出該應召站在台北市大安、中正、信義區皆有據點，9月25日至26日也同步清查其餘2處據點，扣回按摩精油、香氛蠟燭等證物。圖／警方提供

警方查出該應召站在台北市大安、中正、信義區皆有據點，9月25日至26日也同步清查其餘2處據點，扣回按摩精油、香氛蠟燭等證物。圖／警方提供
警方查出該應召站在台北市大安、中正、信義區皆有據點，9月25日至26日也同步清查其餘2處據點，扣回按摩精油、香氛蠟燭等證物。圖／警方提供

該應召站在網路論壇中張貼廣告，標榜「身心靈能量SPA」課程，提及「雙修課程」、「靈蛇交纏」、「以胸、腿、肚子等部位幫你全身按摩」，另貼出「按摩老師」身材姣好的照片及個性介紹文，吸引尋芳客上門消費。圖／警方提供
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警方查扣疑似性交易所得1萬8000元、帳冊、監視器設備等證物。圖／警方提供
警方查扣疑似性交易所得1萬8000元、帳冊、監視器設備等證物。圖／警方提供

該應召站在網路論壇中張貼廣告，標榜「身心靈能量SPA」課程，提及「雙修課程」、「靈蛇交纏」、「以胸、腿、肚子等部位幫你全身按摩」，另貼出「按摩老師」身材姣好的照片及個性介紹文，吸引尋芳客上門消費。圖／警方提供
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警方查出該應召站在台北市大安、中正、信義區皆有據點，9月25日至26日也同步清查其餘2處據點，扣回按摩精油、香氛蠟燭等證物。圖／警方提供
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應召站 老師 北市

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