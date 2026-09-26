影／加價2000做全套！警扮嫖客當場活逮 蘆洲色情養生館中秋被抄

2021年4月8日晚間，一聲撞擊聲，屏東萬丹鄉一起車禍事故，短短數十分鐘內轉為擄人命案。29歲通訊行女店長小玲遭黃東明駕車尾隨，在萬丹大昌路一號橋遭撞成重傷，黃男沒有停下車等救援，逕自將小玲載離現場。警方從一路追查車輛軌跡、通聯及監視器畫面，最後在屏東市水源街一處空屋尋獲小玲，她已傷重死亡。 這起案件讓家屬留下無法彌補傷痛，凸顯當年法律面對持續跟蹤騷擾行為不足……

2026-09-26 10:31