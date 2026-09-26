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影／加價2000做全套！警扮嫖客當場活逮 蘆洲色情養生館中秋被抄

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

中秋突襲！新北市蘆洲區中正路1家按摩養生館暗藏春色，在網路論壇刊登廣告媒介性交易，警方昨天持搜索票前往查緝，帶回7名按摩小姐、2名男客依社秩法裁罰，店方依妨害風化罪嫌移送新北地檢署偵辦。

蘆洲派出所員警昨天下午偽裝客人前往消費，被47歲泰籍按摩小姐邀約加價500元可提供半套性服務，或加2000元升級全套性服務。員警蒐證完成隨即通知店外待命的支援警力持搜索票進入查緝。

現場查獲54歲江姓櫃台服務員、4名泰國籍及3名台灣籍共7名按摩小姐、2名男客，同時查扣員工班表、帳冊、薪資、營收帳冊、按摩油、監視器主機、鏡頭、手機，當天營業所得1萬6600元、營業收入14萬1000元。

隨後通知負責人沈姓男子到案說明。警詢後按摩小姐和男客依違反社會秩序維護法裁罰，沈男及江女依妨害風化罪嫌移送新北地檢署偵辦。

蘆洲警方查獲色情養生館，將7名台籍和泰籍按摩小姐、2名男客帶回釐清案情。記者林昭彰／翻攝
蘆洲警方查獲色情養生館，將7名台籍和泰籍按摩小姐、2名男客帶回釐清案情。記者林昭彰／翻攝

蘆洲警方查獲色情養生館，將7名台籍和泰籍按摩小姐、2名男客帶回釐清案情。記者林昭彰／翻攝
蘆洲警方查獲色情養生館，將7名台籍和泰籍按摩小姐、2名男客帶回釐清案情。記者林昭彰／翻攝

蘆洲警方查獲色情養生館，將7名台籍和泰籍按摩小姐、2名男客帶回釐清案情。記者林昭彰／翻攝
蘆洲警方查獲色情養生館，將7名台籍和泰籍按摩小姐、2名男客帶回釐清案情。記者林昭彰／翻攝

蘆洲中正路1家按摩養生館在網路論壇張貼按摩女郎照片刊登廣告。記者林昭彰／翻攝
蘆洲中正路1家按摩養生館在網路論壇張貼按摩女郎照片刊登廣告。記者林昭彰／翻攝

中秋節 養生 按摩 警察

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