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新北男誘失聯移工同居「給百萬含性服務」 手銬性侵遭判7年徒刑

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

邱姓男子在交友軟體結識印尼籍失聯移工安妮（化名），以「工作2年給100萬元並結婚」誘騙同居並幫忙家務，期間「加碼」稱性服務也是工作內容，安妮因希望得到100萬元同意，孰料雙方因故爭執，邱男竟用健身器材與手銬將人銬住，趁安妮無法動彈之際性侵得逞。士林地方法院審結，依強制性交罪、傷害罪合併判處有期徒刑7年。可上訴。

判決指出，邱男2023年12月間透過交友軟體「Badoo」認識安妮，得知對方是逾期居留的失聯移工，提議她可借住自己的汐止住處並提供家事勞務，更承諾「工作滿2年給100萬元報酬」和「日後結婚」等條件，安妮信以為真長期居住，期間邱男又說性服務也是工作內容，安妮雖錯愕，但為了高報酬勉予同意。

2026年5月6日上午6時許，兩人因故爆發口角，安妮決定打包私人物品離去，邱男見狀當場抓狂，徒手痛毆安妮頭、臉與胸口，釀她臉頰瘀傷及左胸瘀腫，隨後更拿出手銬，將安妮的右手腕死死銬在臥室床邊的運動器材上，讓她動彈不得。

同日上午9時許，邱男見安妮去意堅決，趁她無法反抗之際，徒手掐住頸部、將左手反壓於背，不顧安妮掙扎強行性交得逞1次。

直到當日上午11時56分許，安妮以「想上廁所」要求暫時鬆綁，接著趁隙倉皇奔逃，邱男一度追到馬路上，所幸安妮高聲呼救引起路人注意，邱男因心虛才罷手。事後安妮跑到派出所報警。

法院審理時，邱男矢口否認強制性交和剝奪行動自由，辯稱自己遭安妮下藥記憶斷片，雙方雖有性交但未違背意願；辯護人也主張兩人形同情侶，性交未違反對方意願。

不過，合議庭認為安妮歷次證述前後一致、細節清晰，且驗傷診斷書所載的頸傷與手腕傷勢，與指控遭掐頸、綑綁的情節完全吻合，強調若非親身經歷，很難想像可憑空杜撰如此具體、清晰。

法官審酌，縱使雙方曾有同居、金錢或結婚的約定，也不代表被害人須概括性自主決定權的行使，且本次性交是在被害人遭暴力控制、無法抗拒的狀態下發生，依傷害罪判有期徒刑1年2月，強制性交罪判有期徒刑6年，應執行有期徒刑7年。

士林地院外觀照。聯合報系資料照
士林地院外觀照。聯合報系資料照

失聯移工 移工 性侵

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