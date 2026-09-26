南投狼師朝升學班少女襲下體…她淚訴「被舔完都會痛」 二審判更重

時任南投某縣立國中秦姓男老師，利用課輔、當班導師機會，對升學班女學生撫摸、親吻下體，少女隱忍多年揭發稱「每次被舔完都會痛」，南投地院一審依對未滿14歲女子猥褻等3罪判秦2年6月，台中高分院二審以他沒認罪，撤銷改判2年9月，仍可上訴；秦事後已非教職，擔任送貨員。

檢警調查，秦男2004年8月至2024年7月在南投縣立某國中任教、擔任班導師，他2013年7、8月間利用輔導女學生課業竟載回家摸對方腿部、下體，甚至用舌頭舔下體猥褻，事後又以載女學生回家為由， 在車內朝她摸胸、親吻，再度舔下體猥褻2次。

南投地院一審時，秦坦承不諱，女學生除指證也提出對話、回憶紀錄；一審查，女學生當時介於國一、國二年紀，秦男身為老師對她學習、生活輔導至課業成績上都有影響力，女學生年紀輕、思慮未成熟，又是升學班學生，對於秦猥褻選擇順從配合。

一審審酌，秦為人師表卻利用少女懵懂且為導師身分，恣意對她猥褻，戕害對方身心發展，女子也無和解意願，考量秦研究所畢業，案發後從事送貨員，依1個對於未滿14歲之女子為猥褻罪、2個成年人對少年犯對受監督、照護之人利用權勢猥褻罪，3罪一共判他2年6月。

因檢方也起訴秦涉嫌性侵，秦辯稱只有親吻她下體外圍，舌頭沒有侵入；女學生證稱，當時年紀還不懂舌頭有無侵入，只知道每次秦舔完她都會痛，一審認為該部分僅少女單一指述，難認有罪，不另為無罪諭知。

台中高分院二審查，秦男就課輔時猥褻少女部分，自警詢、偵查及一審時，都是抗辯稱「隔著內褲舔下體」，並未就此自白，一審卻以他坦承不諱作為量刑依據，判決理由矛盾，撤銷原判決後，改依3罪判秦男2年9月徒刑。