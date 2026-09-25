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北市幼兒園傳性騷 4歲男童被控「拿積木塞女童下體」父母判賠50萬

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/幼兒園' rel='幼兒園' data-rel='/2/112035' class='tag'><strong>幼兒園</strong></a>。示意圖／Ingimage
幼兒園。示意圖／Ingimage

台北市某幼兒園一名就讀小班的3歲女童，指控2023年參加課後班時段，遭同班一名「戴眼鏡男童」持三角形木頭積木塊揮打臉、臀及腿部，甚至將積木塞入陰道內。台北地院審理，認定女童陳述前後一致，且事發當天就向母親反應，無虛構可能，審酌男童當時僅4歲、無識別能力，而他父母未善盡監督教養之責，判男童父母應連帶賠償女童及雙親共計50萬元；至於幼兒園與帶班老師因無過失，判免賠。可上訴。

判決指出，受害女童參與幼兒園2023年9月6日下午4時30分至5時30分之間的課後班時段，放學返家後，母親幫女童洗澡，女童因下體疼痛哭喊，母親驚覺有異，晚上6時3分聯繫幼兒園教師女童臉頰紅腫，晚上6時18分告知女童下體有紅腫異樣，隨即前往醫院急診，經診斷，女童受有左臀瘀傷、左小腿瘀傷及右大陰唇內側紅斑等傷勢。

女童隔日至學校指認加害人為同班的「戴眼鏡男童」，女童家長憤而提告男童父母、幼兒園及老師，連帶求償精神慰撫金。

台北地院審理，男童家屬持驗傷單辯稱，女童檢查結果為臉部無明顯傷痕，稱臉部瘀傷可能是3歲日常跌倒、碰撞所致，難直接認定是特定器物蓄意攻擊。

至於被指控將積木塞入陰道，男童家屬稱診斷書記載，陰部僅見內側紅斑，若真的異物塞入陰道，怎麼只有紅斑而未見撕裂傷甚至出血、感染等，質疑陰部紅斑成因繁多，包括穿著緊身衣物、皮膚摩擦、蚊蟲叮咬等都可能導致，認為「該紅斑情形不具特異性」。

幼兒園與老師也在庭上辯稱，當天均未離開過教室，沒聽到女童哭鬧，且幼兒園所使用的玩具都是主管機關認證之安全玩具，幼兒園也依規定配置2名教師在教室照護，主張已善盡義務，無過失。

法官綜合女童驗傷診斷書、家長與老師的即時通訊對話紀錄，以及北市家防中心個案報告表認為，女童雖年僅3歲，但對人形外貌特徵、身體構造已有基礎認知，對加害人、加害過程和工具的陳述前後一致且具體，認為女童受侵害的感官知覺記憶深刻，可信度高，且在當天就說出事件經過，時間緊密，無受誘導或虛構情節可能。

傷勢被認為有落差，法官認為，女童被發現臉頰紅腫時間跟驗傷時間已隔4小時，紅腫可能消失，至於被指控其他傷勢不一致，因沒有其他行為造成的證據，無法認定女童的指控矛盾。

法官審酌，涉案男童事發時年僅4歲多，屬無識別能力人，依民法，其行為造成的損害應由法定代理人負責，認為男童父母對於處於性別探索與學習階段的幼兒，負有教育及監督其保持身體界線、不得觸碰的責任，卻無法證明已善盡監督。

法官考量女童身心受創，事發後一年晚上睡覺都須大人陪伴，父母因未能保護女兒產生憤怒、自責、擔心等情緒，失眠數月，可見女童父母須付出較多心力教養、陪伴，承受巨大精神痛苦，判男童父母應連帶給付女童30萬元、父親10萬元、母親10萬元，共50萬元。

至於幼兒園及帶班老師部分，法官認為教室內玩具符合規定，且2名老師全程在場，幼童間的突發狀況難期待老師能無時無刻注意，又女童父母無提出證據證明有怠惰、放任不管情形，無從認定過失，駁回對幼兒園及老師的求償請求。可上訴。

女童 性騷 幼兒園 父母

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