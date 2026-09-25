宜蘭獸父恫嚇「再反抗就打媽媽」 性侵國小親生女5年135次還視訊網友

宜蘭一名男子從親生女兒就讀小一起，以「反抗就打媽媽」恫嚇，性侵長達5年逾百次，犯案時甚至拍攝性影像，還以視訊方式傳送給網友觀看。宜蘭地方法院依妨害性自主等罪，判處應執行14年6個月，可上訴。

這名40歲獸父是被害女子的生父，2020年9月女兒讀國小1年級開始，到前年11月，每兩周1次在家中性侵女兒，若女兒不從，就恐嚇「如果妳再反抗，我就打媽媽」，性侵女兒多達135次。

此外，他還從2022年女兒就讀國小3年級開始，在性侵女兒時，拍下身體私密部位的性影像共19次，或以視訊直播方式，17次傳給綽號「胖子」的林姓網友觀看，令人髮指。

審理過程中，獸父坦承不諱，辯護人雖以本案犯罪情況有違常理，要聲請精神鑑定，但被告自己表示沒有精神疾病就醫紀錄，也知道自己在做什麼，合議庭認為案發時沒有因精神障礙致違法或行為能力降低的情況。

合議庭法官痛批，被告為滿足其性慾，罔顧身為被害人生父的倫常及被害人的人格健全發展與心理感受，利用女兒年幼、未經人事，竟違背意願，自女兒就讀小學一年級起，多次對其為強制性交行為，時間長達5年，過程中並多次拍攝被害人性影像，甚且以視訊方式將性影像傳送予網友觀看，實在枉為人父，也造成被害人成長過程於心理上難以磨滅之傷害及陰影，堪認被告犯罪情節重大，惡性甚鉅。

考量被告坦承犯行及智識程度、生活狀況等情況，以涉犯妨害性主罪共100罪，各處有期徒刑8年；違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪，共36罪，各處8年2個月；無正當理由持有兒童或少年性影像罪，處有期徒刑5月，易科罰金以1000元折算一日。不得易科罰金部分，應執行14年6月。

宜蘭一名獸父性侵親生女長達5年，共135次，宜蘭地方法院依妨害性自主罪判刑14年6個月。聯合報系資料照