快訊

亞運體操／夢碎了，也醒了…李智凱賽後首發文：收拾情緒再出發

開獎囉！7-8月統一發票獎號出爐 千萬獎號「89996565」

500盤私廚王者換人、高端西餐殺出 竟共享同一美食關鍵字

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭獸父恫嚇「再反抗就打媽媽」 性侵國小親生女5年135次還視訊網友

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭一名男子從親生女兒就讀小一起，以「反抗就打媽媽」恫嚇，性侵長達5年逾百次，犯案時甚至拍攝性影像，還以視訊方式傳送給網友觀看。宜蘭地方法院依妨害性自主等罪，判處應執行14年6個月，可上訴。

這名40歲獸父是被害女子的生父，2020年9月女兒讀國小1年級開始，到前年11月，每兩周1次在家中性侵女兒，若女兒不從，就恐嚇「如果妳再反抗，我就打媽媽」，性侵女兒多達135次。

此外，他還從2022年女兒就讀國小3年級開始，在性侵女兒時，拍下身體私密部位的性影像共19次，或以視訊直播方式，17次傳給綽號「胖子」的林姓網友觀看，令人髮指。

審理過程中，獸父坦承不諱，辯護人雖以本案犯罪情況有違常理，要聲請精神鑑定，但被告自己表示沒有精神疾病就醫紀錄，也知道自己在做什麼，合議庭認為案發時沒有因精神障礙致違法或行為能力降低的情況。

合議庭法官痛批，被告為滿足其性慾，罔顧身為被害人生父的倫常及被害人的人格健全發展與心理感受，利用女兒年幼、未經人事，竟違背意願，自女兒就讀小學一年級起，多次對其為強制性交行為，時間長達5年，過程中並多次拍攝被害人性影像，甚且以視訊方式將性影像傳送予網友觀看，實在枉為人父，也造成被害人成長過程於心理上難以磨滅之傷害及陰影，堪認被告犯罪情節重大，惡性甚鉅。

考量被告坦承犯行及智識程度、生活狀況等情況，以涉犯妨害性主罪共100罪，各處有期徒刑8年；違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪，共36罪，各處8年2個月；無正當理由持有兒童或少年性影像罪，處有期徒刑5月，易科罰金以1000元折算一日。不得易科罰金部分，應執行14年6月。

宜蘭一名獸父性侵親生女長達5年，共135次，宜蘭地方法院依妨害性自主罪判刑14年6個月。聯合報系資料照
宜蘭一名獸父性侵親生女長達5年，共135次，宜蘭地方法院依妨害性自主罪判刑14年6個月。聯合報系資料照

宜蘭一名獸父性侵親生女長達5年，共135次，被判刑14年6個月。圖／AI生成
宜蘭一名獸父性侵親生女長達5年，共135次，被判刑14年6個月。圖／AI生成

宜蘭 性侵 視訊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

曾找少年口交⋯保一總隊狼警喊「想看那個洞」 再誘2國中生傳肛門照

他拍攝未成年女友性影像…分手後挨告判刑1年6月 求得女方原諒獲緩刑

偷拍被害人性影像及應召女照片留自己看 書記官判緩刑4年

護女恐嚇「請吃大便」家長遭判刑 校方認證無霸凌親友籲停止標籤化

相關新聞

宜蘭獸父恫嚇「再反抗就打媽媽」 性侵國小親生女5年135次還視訊網友

宜蘭一名男子從親生女兒就讀小一起，以「反抗就打媽媽」恫嚇，性侵長達5年逾百次，犯案時甚至拍攝性影像，還以視訊方式傳送給網友觀看。宜蘭地方法院依妨害性自主等罪，判處應執行14年6個月，可上訴。

新竹巨城電扶梯偷拍短裙女裙底 路人錄影抓包！男和解獲撤告

新竹王男去年在巨城百貨搭電扶梯時，涉嫌持iPhone朝前方短裙女子裙底、大腿內側由下往上拍攝，所幸遭後方路人發現並錄影蒐證。王男遭起訴後與女子和解、賠償完畢，對方撤回告訴，新竹地院判公訴不受理。

7歲女童租車行廁所遭強拉手碰下體 台東男子涉強制猥褻遭起訴

台東縣池上鄉一名7歲女童今年7月到單車租車行廁所，竟遭一名陌生陳姓男子趁身旁沒有成年家長陪同時，強拉她的手觸碰自己的下體。女童母親得知後立即報警，警方到場將陳男逮捕，台東地檢署偵查後，認定陳男涉嫌對未滿14歲女子強制猥褻，依法提起公訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。