新竹巨城電扶梯偷拍短裙女裙底 路人錄影抓包！男和解獲撤告

新竹王男去年在巨城百貨搭電扶梯時，涉嫌持iPhone朝前方短裙女子裙底、大腿內側由下往上拍攝，所幸遭後方路人發現並錄影蒐證。王男遭起訴後與女子和解、賠償完畢，對方撤回告訴，新竹地院判公訴不受理。

判決書指出，王男去年10月17日下午2時50分許，在新竹市巨城百貨3樓搭乘電扶梯前往4樓，見前方一名成年女子身穿短裙，涉嫌趁機開啟iPhone手機攝錄功能，站在女子身後，將鏡頭朝向短裙下方及大腿內側等位置。

檢方認定，王男企圖由下往上拍攝女子裙內、大腿內側等客觀上足以引起性慾或羞恥的身體隱私部位，因無證據證明實際拍到相關影像，因此依無故攝錄他人性影像未遂罪嫌起訴。

王男的舉動當時被後方路人察覺，路人隨即拿出手機錄下過程，並將影像提供給女子。女子得知後報警，警方再調閱百貨公司監視器畫面，進一步查出王男身分及案發經過。

法官指出，無故攝錄他人性影像未遂罪屬告訴乃論，案件審理期間，王男已與女子成立和解，並將賠償金給付完畢，女子之後具狀撤回告訴，最終判決本案公訴不受理。