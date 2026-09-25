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7歲女童租車行廁所遭強拉手碰下體 台東男子涉強制猥褻遭起訴

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣池上鄉一名7歲女童今年7月到單車租車行廁所，竟遭一名陌生陳姓男子趁身旁沒有成年家長陪同時，強拉她的手觸碰自己的下體。女童母親得知後立即報警，警方到場將陳男逮捕，台東地檢署偵查後，認定陳男涉嫌對未滿14歲女子強制猥褻，依法提起公訴。

檢方起訴書指出，陳男於今年7月13日中午12時許，在池上鄉一間單車租車行廁所內，發現女童與弟弟在廁所活動，當時身旁沒有成年家長照顧，竟起意猥褻，先脫去自己的褲子並裸露性器，再強拉女童右手觸碰自己的性器，得逞後離開。

女童事後將遭遇告訴母親，母親發現情況後隨即報警，警方獲報趕抵現場將陳男逮捕，並展開調查。

檢方偵辦時，陳男在警詢及檢察官偵查中都有相關供述，並表示知道女童年紀約5、6歲或6、7歲。檢方另調查女童的指述、母親及其他證人證詞，以及指認犯罪嫌疑人紀錄、現場照片、監視器畫面翻拍照片等資料，作為認定犯罪的依據。

檢方認為，陳男明知女童年紀幼小，仍以強拉手部方式使女童觸碰其性器，已涉及刑法第224條之1對未滿14歲女子為強制猥褻罪，因此偵查終結後提起公訴。

警方及相關單位也提醒家長，帶年幼兒童外出時，應儘量避免讓孩子單獨前往廁所或其他較偏僻、缺乏人員看顧的場所，尤其是年紀較小的孩子，更應由家長或可信任的成年人陪同。

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台東地檢署偵辦一起7歲女童疑遭強制猥褻案件，涉案陳姓男子近日被檢方依對未滿14歲女子強制猥褻罪嫌提起公訴。聯合報系資料照
台東地檢署偵辦一起7歲女童疑遭強制猥褻案件，涉案陳姓男子近日被檢方依對未滿14歲女子強制猥褻罪嫌提起公訴。聯合報系資料照

台東 女童 猥褻

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