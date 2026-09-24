快訊

颱風攪局4千人困機場…女團睡地板 她穿這件睡衣獲封「超絕美人」：太性感

再傳健康疑雲！習近平下機靠彭麗媛攙扶「手緊抓不放」上周突缺席印度晚宴

頸部中刀命危…國三生刺傷同校高中學長 新北教育局曝今日在校狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

利用魁梧身材性侵女網友還恫嚇強索金錢 模板工人被判徒刑6年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名模板工人約女網友到朋友家，利用魁梧身材強壓兩次性侵得逞，事後竟向恫嚇稱有女網友的性影像，強索現金1萬元但未成。彰化地方法院審結，依犯強制性交罪，共兩罪、又犯恐嚇取財未遂罪，應執行有期徒刑6年。

判決書指出，模板工人經交友軟體「LEMO檸檬」以暱稱「風流一生」、「默默」結識一名女網友，去年3月間邀請她到不知情朋友住處見面，見女網友年輕可欺，毫無防備且無處理突發狀況的能力，竟利用魁梧身材強壓女網友、強脫外褲和內褲，性侵得逞1次，4小時後又性侵得逞一次。

犯案後，模板工人用女網友手機聯絡她的媽媽帶她回家，並宣稱女網友賖欠他1萬元，女網友媽媽說正在經營店面，無法接女兒，模板工人即與女網友搭計程車回去，再度向其母宣稱女網友賖欠1萬元，給7千元就好。女網女到廁所假稱沒衛生紙，叫媽媽進廁所，偷偷說遭性侵一事。女網友媽媽氣得要報警，模板工人竟恫嚇「有她的性影像」、「要烙人來」等語，經女網友媽媽再度表明要報警，模板工作遂離開。

模板工作否認性侵女網友、沒說性影片及「烙人來」、恐嚇取財，1萬元是女網友拜託他處理她男友用她名義買機車的事。

彰化地院審酌，模板工人已強制性交犯行兩次，當天向被害人母親索取金錢遭拒後竟恫嚇「有她的性影像」等語而為恐嚇取財行為，兼衡模板工作迄未填補女網友母女損害，且不實陳述犯罪過程，犯後態度難稱良好，暨自述智識程度、工作、家庭生活和經濟，及檢察官、被害人等對判決的意見等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。可上訴。

彰化縣一名模板工人性侵女網友，還向女網友的母親強索金錢，被捕後對犯行陳述不實，彰化地方法院判處他應執行有期徒刑6年。記者簡慧珍／攝影
彰化縣一名模板工人性侵女網友，還向女網友的母親強索金錢，被捕後對犯行陳述不實，彰化地方法院判處他應執行有期徒刑6年。記者簡慧珍／攝影

性侵 身材 金錢

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

惡劣！台中高中生藏手機錄4女同學裸浴、指侵醉女 最新判決出爐

護女恐嚇「請吃大便」家長遭判刑 校方認證無霸凌親友籲停止標籤化

詐團女車手出示診斷證明自稱罹病 彰化地院照樣判徒刑2年

偷拍被害人性影像及應召女照片留自己看 書記官判緩刑4年

相關新聞

曾找少年口交⋯保一總隊狼警喊「想看那個洞」 再誘2國中生傳肛門照

警政署保一總隊前葉姓警員透過交友軟體結識多名國中生，不僅以支付2000元代價誘使口交，還傳訊「想看你的穴」、「想看那個洞口」等語讓少年拍攝肛門照，一審被判1年10月有期徒刑。全案上訴至二審，高等法院今（24）日改判1年9月。仍可上訴。

利用魁梧身材性侵女網友還恫嚇強索金錢 模板工人被判徒刑6年

彰化縣一名模板工人約女網友到朋友家，利用魁梧身材強壓兩次性侵得逞，事後竟向恫嚇稱有女網友的性影像，強索現金1萬元但未成。彰化地方法院審結，依犯強制性交罪，共兩罪、又犯恐嚇取財未遂罪，應執行有期徒刑6年。

台中阿伯猛聞女店員 喊「young girl marry me」挨告嗆：女子小人難養也

台中楊姓男子見超商女店員年輕貌美用台語稱她「水某」，還店門口大喊「young girl marry me beautiful girl」，甚至靠近朝她大力嗅聞、嘟嘴發出親吻聲，楊犯後態度囂張，還向檢察官嗆「唯女子與小人難養也」，台中地院以楊最終坦承，依跟蹤騷擾罪輕判他拘役50日，可上訴。

小三稱「沒感情經驗」 與嘉義人夫互喊老公老婆仍判賠5萬

嘉義一名人妻發現丈夫與小三發展約3年婚外情，兩人互稱「老公、老婆」，還留下接吻、裸露身體及發生性行為照片，憤而求償50萬元。小三辯稱自己「對感情沒有什麼經驗」，不能排除男方刻意隱瞞已婚身分，還質疑夫妻婚姻早有裂痕；嘉義地院不採主要抗辯，判賠5萬元，可上訴。

喊遭下藥迷昏性侵 LINE對話喊老公、牽手畫面露餡反吃誣告罪

林女明知與王男合意發生性行為，事後卻報警指控遭對方下藥、強制性交，偵查時還具結作證強化說法。檢方調查後發現指控與事證不符，王男獲不起訴。新竹地院依誣告罪判林女3月徒刑，且因另有前科，不符合緩刑要件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。