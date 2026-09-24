利用魁梧身材性侵女網友還恫嚇強索金錢 模板工人被判徒刑6年

彰化縣一名模板工人約女網友到朋友家，利用魁梧身材強壓兩次性侵得逞，事後竟向恫嚇稱有女網友的性影像，強索現金1萬元但未成。彰化地方法院審結，依犯強制性交罪，共兩罪、又犯恐嚇取財未遂罪，應執行有期徒刑6年。

判決書指出，模板工人經交友軟體「LEMO檸檬」以暱稱「風流一生」、「默默」結識一名女網友，去年3月間邀請她到不知情朋友住處見面，見女網友年輕可欺，毫無防備且無處理突發狀況的能力，竟利用魁梧身材強壓女網友、強脫外褲和內褲，性侵得逞1次，4小時後又性侵得逞一次。

犯案後，模板工人用女網友手機聯絡她的媽媽帶她回家，並宣稱女網友賖欠他1萬元，女網友媽媽說正在經營店面，無法接女兒，模板工人即與女網友搭計程車回去，再度向其母宣稱女網友賖欠1萬元，給7千元就好。女網女到廁所假稱沒衛生紙，叫媽媽進廁所，偷偷說遭性侵一事。女網友媽媽氣得要報警，模板工人竟恫嚇「有她的性影像」、「要烙人來」等語，經女網友媽媽再度表明要報警，模板工作遂離開。

模板工作否認性侵女網友、沒說性影片及「烙人來」、恐嚇取財，1萬元是女網友拜託他處理她男友用她名義買機車的事。

彰化地院審酌，模板工人已強制性交犯行兩次，當天向被害人母親索取金錢遭拒後竟恫嚇「有她的性影像」等語而為恐嚇取財行為，兼衡模板工作迄未填補女網友母女損害，且不實陳述犯罪過程，犯後態度難稱良好，暨自述智識程度、工作、家庭生活和經濟，及檢察官、被害人等對判決的意見等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。可上訴。